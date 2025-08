Viali alberati e verde, nuovi interventi 

L’obiettivo è rendere i viali di Oristano e delle sue frazioni più verdi, più ordinati, più belli. Con un investimento di circa 11mila euro, il Comune ha affidato all’architetto oristanese Gianluca Boasso la progettazione degli interventi per la riqualificazione delle alberature cittadine.

Il progetto punta a restituire armonia e coerenza al verde urbano. Oggi, molte strade si presentano con un aspetto poco curato. «Le vie della città e delle frazioni – si legge nell’atto – sono caratterizzate da una frammentazione delle alberature sia perché di diverso aspetto, sia perché spesso mancanti». Ora si cerca di correre ai ripari migliorando l’estetica e la qualità degli spazi pubblici.Boasso, scelto tramite la piattaforma SardegnaCAT, ha presentato un’offerta con un ribasso del 10 per cento rispetto all’importo base. Il suo incarico prevede la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo.«La manutenzione del verde rappresenta un aspetto importante della vivibilità della città e una priorità per questa amministrazione», viene ribadito nel documento firmato dalla dirigente del settore Sviluppo del territorio Sara Angius, che sottolinea come l’intervento rientri nella programmazione triennale approvata dal Consiglio comunale. ( m.g. )

