Viali a pezzi nei giardinetti di Is Arenas 

Non se la passano bene i giardinetti in via S’Arrulloni nel quartiere di Is Arenas, di fronte al vecchio stadio: i camminamenti sono divelti in più punti, pericolosi per chi passeggia e per i bambini in bicicletta. «Noi già diverse volte abbiano segnalato la situazione» dice un residente, Agostino Valdes, «lo avevamo fatto le prime volte quando i camminamenti non erano in queste condizioni, poi con il tempo hanno finito di deteriorarsi. Le cadute sono all’ordine del giorno. Anche i marciapiedi intorno sono tutti rotti. Ci auguriamo che portino avanti gli interventi altrimenti non so come finiremo».Tra le altre cose nei parchetti di via S’Arrulloni era stata segnalata anche la mancanza delle altalene che, sostitute più volte, poi erano state ripetutamente distrutte anche perché spesso utilizzate da ragazzi grandi e non dai bambini.

