«Viale Trieste, un 41-bis urbano» 

Cantiere Cagliari. Dopo via Roma, ecco che si prepara viale Trieste. «Subito dopo Pasqua», dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «la strada chiuderà per l’importante intervento di riqualificazione». Ma prima dei lavori, partono le polemiche: commercianti (e residenti) firmano una petizione per chiedere al Comune, tra le altre cose, la possibilità di effettuare i lavori per step, un lato alla volta, evitando di chiudere la strada e lanciano un grido d’allarme. «La chiusura di viale Trieste è come un 41-bis urbano», dice Franco Passamonti, titolare dello storico negozio all’angolo con via Caprera. «Già dopo la chiusura di via Roma abbiamo perso molti clienti, ora sarà un massacro per i nostri bilanci», aggiunge. L’affermazione colpisce. Non fosse altro perché, sottolineano i commercianti di viale Trieste, «molti di noi si stanno riprendendo adesso dalla batosta del Covid». Ora il progetto del Comune che riqualifica completamente viale Trieste (dai sottoservizi all’illuminazione, dalle nuove aree pedonali a quelle verdi e le altre per le attività produttive) riapre il canale della polemica. «Senza soluzioni alternative per le attività commerciali, come l’apertura dei parcheggi nelle strutture vicine», come quella di via Battisti, «la chiusura in blocco della strada rappresenta una condanna per tutti noi», dice Paolo Bianco, dell’Emporio Agricolo.

La richiesta

La preoccupazione di commercianti e residenti di fronte alla chiusura di viale Trieste si traduce in un documento (firmato da centinaia di persone di Stampace) con cui chiedono al Comune certezze su tempi e modalità degli interventi e soluzioni in grado di permettere alle attività commerciali di «non morire». «Non stiamo contestando i lavori», premette Maria Grazia Lai, dell’Antica panetteria. «Se chiudono tutto il viale», tra piazza del Carmine e l’incrocio con via Roma, «noi siamo in trappola. Con i clienti che non potranno più entrare con l’auto, nessuno verrà più a fare acquisti nelle nostre attività. Troviamo una soluzione per fare i lavori senza penalizzare residenti e commercianti», dice. L’amministrazione garantirà sempre il passaggio delle auto dei residenti (che hanno il parcheggio privato) e dei commercianti per le attività di carico e scarico delle merci, «ma se non viene nessuno a chi le vendiamo queste merci?», chiede Italo Sulliotti, titolare dell’omonimo negozio di vini, cioccolato e prodotti tipici. «Siamo in viale Trieste da 61 anni, questa volta rischiamo tutti di perdere il lavoro e chiudere», aggiunge.

I parcheggi

In questi giorni gli operai hanno sistemato i cartelli di divieto di sosta per effettuare le analisi sugli alberi: c’era da verificare lo stato di salute delle radici e dei tronchi. Terminata questa fase, entro pochissimi giorni, si passerà alla chiusura della strada che “cancellerà” diversi parcheggi. La preoccupazione non riguarda solo i negozianti di viale Trieste ma di tutto il quartiere. Sulle barricate sale anche Roberto Cinus, titolare del ristorante Crackers nel Corso. «Dopo via Ro,a viale Trietse: ci stanno isolando, lo veidamo dal calo che abbiamo già registrato», dice. E aggiunge: «Il parcheggio della stazione ferroviaria di piazza Matteotti non basta, perché non si aprono almeno per il periodo dei lavori quelli delle strutture chiusi o mai aperti nonostante siano pronti? Siamo contenti che la città diventerà più bella con l’apertura di questi cantieri, ma adesso siamo molto preoccupati».