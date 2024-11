Viale Trieste, ritorno alla normalità 

Per i cagliaritani è una data da segnare. Ieri ha riaperto viale Trieste. Un evento, perché ci sono voluti 19 mesi e 11 giorni per riqualificare la prima parte (da piazza del Carmine a via Pola) di una delle arterie più importanti della città. Mentre a Pasqua dello scorso anno, quando è cominciato il cantiere, erano stati messi in conto sei-sette mesi di lavori e sacrifici per residenti e titolari delle attività commerciali. Alla fine i lavori sono comunque terminati e da ieri la circolazione delle auto in tutta la zona è tornata alla “normalità”. Vale a dire, come era prima che partissero i lavori. Riaperto il tratto iniziale di via Roma, all’incrocio con viale Trieste, che era stato chiuso temporaneamente al traffico a fine estate per consentire l’ultima parte dei lavori, con le auto che da ieri hanno di nuovo la possibilità di scendere verso la stazione ferroviaria.

Novità

Per la verità, il Comune aveva liberato dalle reti del cantiere la prima parte di viale Trieste, tra piazza del Carmine e via Caprera, già quasi un anno fa. Ieri anche l’ultimo tratto è stato completato. «Un segnale importante e un po’ di respiro al traffico per un miglioramento della viabilità», dice Massimo Zedda che annuncia nei prossimi giorni altre novità positive. «Nei prossimi giorni daremo un’altra buona notizia alle cittadine e ai cittadini». Qualcuno ipotizza che possa trattarsi della riapertura di piazza Matteotti (che avverrà certamente prima di Natale ma forse non nei prossimi giorni), qualcun altro immagina, più realisticamente, che l’amministrazione riaprirà, come annunciato poche settimane fa, il parcheggio di via Battisti (circa 200 posti “bloccati” da anni). Si vedrà. Intanto, «la chiusura del cantiere di viale Trieste rappresenta un passo avanti per la fruibilità della città», sottolinea l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis.

Le “novità” di via Roma

Forse servirà qualche giorno per riabituarsi alla normalità, di sicuro il traffico ne beneficerà quasi subito. Perché con viale Trieste a senso unico (solo il tratto già riqualificato) e la possibilità di riutilizzare via Roma, direzione piazza Matteotti, “salta” il tappo che in questo periodo, soprattutto gli ultimi mesi con le restrizioni di via Pola, hanno condizionato la viabilità. L’altra buona notizia è che in via Roma, tra viale Trieste e via Maddalena, torneranno tutti i parcheggi che c’erano in precedenza. Gli operai del Comune sono già al lavoro per tracciarli. Addirittura, altra buona notizia, dovrebbero anche aumentare rispetto al passato perché sul lato destro l’idea dell’amministrazione è quella di disegnarli a spina di pesce (come ha fatto in via Sant’Alenixedda), che permetterà di recuperare un numero maggiore di parcheggi. «Con la chiusura del cantiere di viale Trieste, confermiamo il nostro impegno a concludere i lavori pubblici in tempi rapidi e restituire alla città spazi pienamente fruibili. Cagliari ha bisogno di guardare avanti: la manutenzione delle strade e delle piazze, così come la riqualificazione dei quartieri e degli immobili pubblici inutilizzati, è una priorità per costruire la città del futuro. Portare a termine i cantieri aperti non è solo un gesto di efficienza, ma un segno di rispetto per i cittadini e un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita urbana. La rimozione delle transenne e il ritorno alla normalità devono essere visti come una grande opera di rigenerazione, capace di far respirare di nuovo la città».

Lavori

La riqualificazione di viale Trieste (costata sei milioni di euro) è stata profonda, non è una semplice manutenzione: i cantieri restituiscono alla città un viale profondamente rinnovato con aree per i mezzi e quelle per i pedoni, maggiori spazi per la socialità e illuminazione pubblica completamente rinnovata. ( ma. mad. )

