Viale Trieste, nuova rivoluzione 

Nuovi limiti e divieti a partire da domani in viale Trieste, dove sono in corso i lavori deliberati dal Comune per la riqualificazione ambientale e paesaggistica della strada.

Via Caprera

L’ordinanza del dirigente della Mobilità istituisce in via Caprera (tra via Mameli e viale Trieste) il doppio senso di marcia, il divieto di sosta sul lato sinistro di viale Trieste e la chiusura dell’incrocio con lo stesso viale. L’ordinanza sarà in vigore a partire da domani e lo rimarrà fino all’ultimo giorno dell’anno, nel tratto fra piazza del Carmine e via Pola, per consentire i lavori di riqualificazione ultimati in un altro tratto di viale Trieste. La conclusione dell’intervento è prevista per il 31 dicembre.

Via XXIX Novembre

Doppio senso tra via Mameli e via Carloforte, senso unico tra via Carloforte e viale Trieste in direzione di quest’ultimo, obbligo di direzione a destra all’incrocio con il viale.

Via Asproni

È ora obbligatoria la svolta a destra all’incrocio con via XXIX Novembre.

Via Bruscu Onnis

Da domani senso unico da viale Trieste verso via Carloforte, lo stop all’incrocio con via Carloforte e l’istituzione della direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Carloforte.

Via Carloforte

Qui sarà istituita la direzione obbligatoria diritto all’incrocio con via Bruscu Onnis.

Vico II Carloforte

Il provvedimento istituisce la direzione obbligatoria a sinistra quando si giunge all’intersezione con via Carloforte.

I cantieri

I lavori per la riqualificazione ambientale e paesaggistica non riguardano soltanto viale Trieste, ma anche le strade di contorno. È uno degli imponenti cantieri comunali che stanno riqualificando diverse zone della città, ma nel contempo causano polemiche a causa dei disagi per quanto riguarda la circolazione stradale. La presenza di diversi cantieri comunali nella zona del centro ha assai complicato la situazione del traffico, anche a causa dei lavori in corso in via Roma lato portici e dei cantieri, che hanno subito rallentamenti, ai quali si sta lavorando in piazza Repubblica.

