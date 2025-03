Viale Trieste, nuova pavimentazione stradale Oggi e domani chiusa la corsia verso via Roma 

Cambia oggi e domani la circolazione in viale Trieste.

Per consentire la prosecuzione dell’intervento sulla pavimentazione stradale, nel tratto all’incrocio con via Pola, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle 9 e sino alla chiusura del cantiere sono in vigore le seguenti modifiche: la chiusura alla circolazione veicolare della corsia di marcia direzione via Roma; l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra verso via Pola; l'istituzione del limite di velocità di 30 km/ora; la chiusura alla circolazione veicolare della corsia di marcia in direzione viale Sant’Avendrace; l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella corsia di sinistra; l'istituzione del limite di velocità di 30 km/ora.

Lo ha stabilito, con un’ordinanza, Evandro Pillosu, dirigente del Servizio opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune.

Inevitabili i disagi per la circolazione, per fortuna solo temporanei, in una zona che ha già patito nel lungo periodo di chiusura della strada

RIPRODUZIONE RISERVATA