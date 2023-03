Viale Trieste, lavori sulla condotta 

Disagi, ieri, all’inizio di viale Trieste per un intervento sulla condotta idrica propedeutico ai lavori di risanamento dell’intera rete che saranno eseguiti nelle prossime settimane in concomitanza con l’avvio del grande cantiere di restyling della strada.

Gli operai di Abbanoa hanno realizzato uno scavo nella strada per realizzare un pozzetto d’ispezione. Durante le operazioni, dalle 8 alle 18, è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in tutta la zona. Grazie a un investimento di circa un milione e mezzo di euro il tratto da piazza Del Carmine a piazza Trento sarà interessato da un intervento di relining. Si tratta di una particolare tecnica che consente di risanare le vecchie condotte inserendo al loro interno una guaina in materiale ultraresistente.

RIPRODUZIONE RISERVATA