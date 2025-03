Viale Trieste, la resa dei negozianti 

Le palazzine liberty, i grandi ficus e la strada riqualificata. Viale Trieste, nel tratto da piazza del Carmine a via Pola, ha cambiato faccia, acquistando un fascino sino a oggi sconosciuto. Questa “poesia”, però, non piace ai commercianti della zona perennemente “affamati” di parcheggi per i clienti. Gli affari, denunciano, vanno male, malissimo, tanto che molti di loro hanno chiuso l’attività o stanno pensando seriamente di trasferirsi in zone dove possano essere raggiunti con più facilità. La richiesta è sempre la stessa: «Regione e Comune non ragionino solo per il proprio orticello, ci mettano a disposizione i parcheggi pubblici che di sera e nei giorni feriali sono deserti».

Strada stretta

Italo Sulliotti ha aperto la sua attività nel 1962. «I clienti non vengono più perché non sanno dove parcheggiare. Abbiamo perso il 60 per cento del fatturato». Perché? «Vendiamo anche merce voluminosa e l’auto deve necessariamente essere vicina». Quale potrebbe essere la soluzione? «Sarebbe sufficiente allargare la strada di almeno mezzo metro per realizzare i parcheggi a spina di pesce e che ci mettessero a disposizione i parcheggi regionali». Vende? «L’intenzione di chiudere c’è, anche se il valore degli immobili è calato notevolmente».

Cambia tutto e niente

Stefano Sandali, con il fratello Fabrizio, gestisce Verdeacqua, una rivendita di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio. «Siamo qui da tre generazioni, ma mai come in questi anni ci siamo sentiti abbandonati dal Comune. Prima della riqualificazione gli affari andavano discretamente. Ora, con il restringimento della carreggiata, i clienti non sanno dove lasciare l’auto. Con i lavori di via Roma e piazza Matteotti, poi, raggiungerci è diventata un’odissea». I fratelli Sandali non risparmiano le critiche. «Manca una seria politica sul traffico. Che fine hanno fatto le promesse sui parcheggi regionali di via Caprera e dell’assessorato alla Sanità? Parole tante, fatti niente. Per non parlare di piazza Del Carmine. Non passa giorno che, soprattutto di sera, non si scateni una rissa per il controllo dello spaccio». Vendere? «Per il momento teniamo duro».

In vendita

Bruno Carta, dal 1986, è il titolare dell’Emporio Agrario. «Sta andando male, per questo ho intenzione di vendere. Qualcuno si è fatto avanti per trasformare il locale in un’attività di ristorazione». I prezzi? «La valutazione dell’immobile è scesa di oltre il 30 per cento».

Trasferimento

Alessandro Contini lavora dal 1983 in una rivendita di acciaio inossidabile. Alzate bandiera bianca? «Gli affari vanno male, stiamo cercando una nuova sistemazione. Qui mancano i parcheggi, non possiamo più resistere. Vendiamo prodotti pesanti e di grandi dimensioni e abbiamo bisogno di un’area adeguata di carico/scarico, che non c’è».

Parcheggi regionali

«Dopo le interlocuzioni tra il sindaco Massimo Zedda e la presidente della Regione Alessandra Todde, è stato avviato un tavolo tecnico tra il Comune e l’assessorato agli Enti Locali per valutare la gestione, tramite Parkar, di alcuni parcheggi regionali», afferma Yuri Marcialis, assessore comunale alla Viabilità. «I tecnici stanno lavorando a un progetto pilota che, garantendo i posti auto ai lavoratori degli assessorati regionali, permetta di rendere disponibili gli stalli non utilizzati per la cittadinanza. Si partirà con i parcheggi più vicini a piazza del Carmine». Via Caprera? «L’amministrazione comunale è disponibile a farsi carico della progettazione, della gestione e dell’esecuzione dei lavori per ripensare il parcheggio multipiano. Considerata la sua obsolescenza strutturale e tipologica, una ristrutturazione risulterebbe troppo onerosa. Per questo, sarà necessario un intervento con risorse regionali per realizzarne uno nuovo».

