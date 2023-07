Viale Trieste, la guerra dei parcheggi 

La notizia è di un record in città: viale Trieste è l’unico cantiere comunale aperto. Questo non basta, però, per placare le proteste dei commercianti della zona che da marzo hanno ridotto notevolmente gli affari a causa della chiusura della strada da piazza Del Carmine a via Caprera. Scavi e transenne sono un labirinto difficile da affrontare anche per il cliente più volenteroso, che diserta le attività commerciali. Qualche negoziante ha preferito addirittura chiudere in attesa della conclusione dei lavori. Chi tiene aperto lo fa in modo stoico, quasi fosse un presidio a futura memoria per farsi trovare pronti quando, dopo i lavori di riqualificazione, l’importante arteria riprenderà a vivere.

Solo promesse

Oltre le recinzioni che delimitano il cantiere sembra addirittura che il sole sia più cocente. La polvere, gli stivali e il caschetto fanno salire la temperatura già proibitiva. I ficus riescono a malapena ad attenuare il senso di caldo agli operai. «Niente da dire sul cantiere che sta procedendo con regolarità», sentenzia Stefano Sandali, titolare di Verdeacqua, una rivendita di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio. «Prima della chiusura qui sono venuti vari assessori che ci avevano promesso che avremmo avuto aree per il carico e lo scarico e parcheggi brevi a disposizione dei clienti. Invece niente, anzi i primi giorni la Polizia municipale ha fatto una strage multando chi lasciava l’auto in piazza Del Carmine in divieto di sosta». Tra multe, divieti di sosta e transenne i clienti sono un miraggio. «Gli affari sono calati del 70 per cento, praticamente non viene più nessuno».

Sandali vede nubi all’orizzonte. «Il futuro è in salita. Il progetto ci impedirà di lavorare. Secondo noi non era il caso di trasformare viale Trieste in una sorta di area pedonale. Questa non è una zona dove i cagliaritani passeggiano. Perché – si chiede il commerciante – stanno eliminando tutti i parcheggi e riducendo così drasticamente la carreggiata? A stento passeranno due auto».

«Mi sto arrendendo»

Italo Sulliotti, da 61 anni gestisce l’omonima enoteca. «Sono il decano dei commercianti della zona ma non ce la faccio più, mi sto arrendendo». Il motivo? «Le entrate sono crollate, siamo alla frutta: l’altro giorno abbiamo incassato appena 45 euro. Così non si può andare avanti». Sulliotti, 85enne, non ha dubbi. «Boccio il progetto che prevede la riqualificazione di viale Trieste, abbiamo fatto diverse proposte, esposto le nostre esigenze durante incontri con sindaco e assessori ma niente, non è stata presa in considerazione neanche una».

Non fermarsi

All’angolo con via Caprera una forte odore di fogna ammorba l’aria. «Hanno appena rifatto i sottoservizi», spiega Alessio Stocchino. «Per quanto ci sforziamo di utilizzare i sali per il nostro centro di bellezza la puzza è difficile da contrastare». A parte questo inconveniente, che tutti si augurano passeggero, quel tratto di strada, aperto sino all’incrocio con via Roma, è ancora raggiungibile in auto. «Il passaggio pedonale è indubbiamente molto limitato. Per noi, tutto sommato va ancora bene, il calo non è stato così significativo anche perché le prenotazioni nelle spa durante l’estate calano notevolmente». Stocchino pensa positivo. «Vale la pena soffrire un po’ a causa dei lavori di riqualificazione, l’attesa e i disagi sono un investimento per il futuro».

