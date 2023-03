Viale Trieste, il Comune ci ripensa 

La chiusura, inizialmente, era prevista per ieri con l’apertura del cantiere. Alla fine, invece, per «evitare di congestionare il traffico in questa fase di avvio, è stato concordato con la ditta appaltatrice di posticipare la chiusura di viale Trieste alle auto», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Il cantiere è stato aperto, ieri gli operai erano al lavoro, ma la strada non è stata chiusa (e resterà aperta al traffico per le prossime settimane) perché i tecnici della ditta in questa fase lavoreranno a una mappatura degli alberi, con annessa potatura, fino all’incrocio con viale Sant’Avendrace. «Conclusa questa fase», che potrebbe durare due, forse tre o anche più settimane, «cominceranno gli scavi e solo in quel momento comunicheremo ai cittadini il giorno esatto della chiusura». Subito, partirà la nuova viabilità con il doppio senso in via Roma, nel tratto tra viale Trieste e la stazione ferroviaria, e con i nuovi sensi unici che l’amministrazione ha già individuato. Una volta chiusa, nel cantiere di viale Trieste saranno autorizzati a transitare sia i residenti che i titolari delle attività commerciali (ma, questi ultimi, solo ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico).

I lavori

Essendo il progetto di riqualificazione di viale Sant’Avendrace (costo 6 milioni di euro) centrato anche sulla parziale sostituzione delle alberature esistenti con nuovi impianti, il cantiere è partito proprio dall’analisi degli alberi che non richiede la chiusura della strada. Così, da ieri gli operai sono impegnati nella tomografia per la valutazione della stabilità degli alberi. Un’operazione che verrà eseguita non solo nel tratto interessato dalla riqualificazione, ma lungo tutto il viale Trieste. «Durante questa fase di verifica, la strada resterà ancora aperta», ribadisce l’assessore.

Il piano

Il lavori riqualificheranno completamente viale Trieste: perché prevedono il completo ridisegno delle aree carrabili e pedonali, con più spazi per la socialità, la sostituzione parziale delle alberature esistenti con nuovi impianti, il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica (con una tecnologia innovativa di pali che illuminano contemporaneamente la parte carrabile e quella pedonale), quindi la realizzazione dei nuovi impianti idrico e di smaltimento delle acque piovane. Per questo cantiere la road map è segnata: perché l’amministrazione conta di arrivare al “collaudo” entro la fine dell’anno.