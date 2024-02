Viale Trieste, ecco il nuovo volto 

Dopo quasi un anno di lavori viale Trieste, il tratto tra piazza del Carmine e via Caprera (dove verosimilmente tornerà il vecchio senso di marcia a salire verso via Mameli), è pronta a essere liberata dal cantiere e restituita ai cagliaritani.

Il Comune, da mercoledì, ha cominciato a tracciare la segnaletica e martedì prossimo si prepara a riaprire il tratto riqualificato al traffico delle auto. Poi il giudizio sarà tutto nelle mani dei cagliaritani. Ma, a sentire le voci dei residenti e commercianti, il malumore più volte manifestato per l’assenza di parcheggi (ce ne sono una ventina blu, quindi a pagamento, tracciati in linea) resta. «Una volta terminate le operazioni per la segnaletica, viale Trieste, il primo tratto, riaprirà salvo imprevisti alle auto martedì», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Nel frattempo il cantiere prosegue nel secondo tratto, quello compreso tra via Caprera e l’incrocio con via Roma: l’impresa ha già realizzato le grandi aiuole attorno agli alberi, quelle oggetto della discordia, per intendersi, e responsabili per residenti e commercianti del taglio dei parcheggi. Già finite le operazioni legate ai sottoservizi, a breve si comincerà a lavorare sulla pavimentazione. «Tempo ancora un mese e mezzo, e anche il secondo lotto sarà completato. E tutta la prima parte di viale Trieste, sino all’incrocio con via Roma, sarà riqualificata», dice ancora Mereu.

Le novità

Una nuova pavimentazione in pietra, marciapiedi più ampi, una carreggiata ridotta per dare più spazio alla socialità e alla mobilità di pedoni e bici, nuovissimi arredi urbani con tanto di rastrelliere illuminate, e una rinnovata illuminazione con corpi illuminati di arredo e una tecnologia innovativa di pali che illuminano contemporaneamente la parte carrabile e quella pedonale: ecco il nuovo volto di viale Trieste, dove sul lato sinistro è stato disegnato un tracciato per la mobilità ciclabile, un corridoio a doppio senso di marcia largo oltre 2,5 metri, ricavato nell’area pedonale. Disegnate alcune aree per il carico e scarico (troppo poche, secondo i commercianti), gli stalli riservati ai disabili, e una decina di parcheggi a spina di pesce per moto e scooter. Le attività commerciali avranno a disposizione nuovi e ampi spazi all’aperto.

Viale Trieste rinasce, quindi. E, quasi come un segno di speranza, c’è chi scommette sulla nuova vita dell’arteria che rappresenta una delle porte della città e apre un ristorante che si affaccia sul viale riqualificato. «Era in programma già a ottobre, ma col cantiere era complicato», dicono Geraldo Mereu e Ignazio Zuddas. «I problemi legati ai parcheggi ci sono, speriamo nella nuova vita di viale Trieste».

Il futuro

In futuro, con altre sei milioni di euro, partirà la riqualificazione del secondo “pezzo” di viale Trieste: quello che va dall’incrocio con via Roma a viale Sant’Avendrace. mentre nel primo tratto, quello sul quale si sta completando il restyling la circolazione sarà a un unico senso di marcia (esattamente come prima dei lavori), nel secondo tratto è confermata la circolazione a doppio senso di marcia, ma articolata con una corsia per senso di marcia. Prevista anche la realizzazione di due rotatorie: una all’incrocio con la via Pola, l’altra con il viale Sant'Avendrace. Le fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano sono, in tutto, cinque a salire e tre a scendere (sino all'innesto sulla via Roma).

