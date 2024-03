Viale Trieste, centro storico a ostacoli Ma la viabilità provvisoria funziona 

Lo avevano detto anche i tecnici che durante i lavori di riqualificazione nell’ultimo tratto di viale Trieste, cominciati ieri, ci sarebbero potuti essere disagi per la circolazione delle auto. Invece, a parte le ore di punta la mattina, e la sera dopo le 18, la nuova (e provvisoria) viabilità tra via Roma e viale Trieste (angolo con via Pola) disegnata dal Comune per consentire al cantiere di “allargarsi” non crea troppi disagi per i cagliaritani. Al punto che la scelta dell’amministrazione è stata quella di non accendere il semaforo inizialmente previsto all’angolo tra viale Trieste e via Pola. Bastano i nuovi sensi unici, infatti, a regolare il traffico: in via Roma, tra via Maddalena e viale Trieste, è istituito il senso unico in direzione viale Sant’Avendrace, con la possibilità di girare a destra in viale Pola o proseguire dritti in viale Trieste; le auto che invece arrivano dalla direzione opposta (verso via Roma) hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in Pola e da lì proseguire in via Mameli fino al Largo per raggiungere via Roma o piazza Matteotti. «Pensavo peggio», dice un signora sulla cinquantina mentre attende il suo turno allo stop tracciato all’incrocio di via Pola. «Sono passato anche mercoledì», giorno dell’inaugurazione della nuova viabilità, «e sembrava molto peggio. Speriamo che sia sempre così».

Piccoli disagi, inevitabili, quindi: niente code e attese snervanti. Qualche fastidio in più per gli automobilisti quando le corsie, ridotte a una carreggiata davanti al cantiere, sono occupate dal passaggio degli autobus. I lavori in viale Trieste, che termineranno entro i prossimi due-tre mesi (entro giugno) restituiranno alla città una strada più bella, funzionale e sicura. ( ma. mad. )

