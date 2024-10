Viale Trieste, caos al debutto 

Un primo giorno all’insegna della confusione. Gli automobilisti devono ancora abituarsi ai cambiamenti alla circolazione stradale istituiti in viale Trieste per permettere la prosecuzione dei lavori. E le misure, in vigore da ieri fino al 19 novembre, hanno generato diversi disagi e rischi, oltre a molto traffico e a una certa irritazione tra i conducenti. Fondamentale la presenza di diverse pattuglie della Polizia locale lungo gli incroci per cercare di regolare i nuovi flussi delle auto.

La rivoluzione

Le modifiche principali riguardano il tratto dall’incrocio con via Roma sino a via Cesare Battisti, che diventa a senso unico in direzione Sant’Avendrace. I veicoli provenienti dal senso opposto devono girare a sinistra in via Cesare Battisti, mentre in via Nazario Sauro all'incrocio con viale Trieste scatta la direzione obbligatoria a destra, e in via Renzo Frau a sinistra. In aggiunta, divieto di sosta con rimozione forzata in via Mameli dal civico 144A all'incrocio con via Pola e in viale Trieste nel tratto dal civico 100 al 98.

Il primo giorno

La cartolina della giornata si vede quando le lancette segnano le 11.30. Un camion proveniente da via Sauro cerca di svoltare a sinistra in viale Trieste, dove è stata vietata, trovandosi di fronte una fila di vetture provenienti dal senso opposto. È proprio in via Sauro che si sono verificati i disagi maggiori, con la direzione obbligatoria a destra che, nonostante il cartello posizionato per indicarla, più volte non è stata rispettata per questioni di abitudine. Hanno così dovuto fare gli straordinari gli agenti della polizia locale, per evitare pericolosi frontali e intimare agli autisti di fare marcia indietro. L'alta frequenza con cui si sono ripetute queste situazioni ha spinto gli incaricati del Comune, intorno a mezzogiorno, a correre ai ripari inserendo un secondo cartello, più visibile.

La rabbia

«Quest'area è diventata impraticabile, persino i poliziotti non sanno cosa fare, anche un attimo fa hanno dovuto rimandare indietro diverse auto», spiega Emiliano Buffa, che per recarsi in viale Trieste racconta di aver avuto diverse difficoltà. «Ho dovuto fare un giro lunghissimo. E mancano indicazioni chiare, c’è confusione, sono le solite cose fatte “alla cagliaritana”».

Il caos ha riguardato anche via Mameli, nella parte che costeggia la Mem. È qui infatti che le macchine in arrivo da viale Trento hanno dovuto svoltare per dirigersi in via Roma, bus compresi, creando lunghi ingorghi con traffico a passo d’uomo. «È una situazione che crea molto disagio, venire in macchina è totalmente impossibile e anche in autobus ci sono rallentamenti non da poco», racconta Erica Fadda, che di solito si reca in zona con l’auto ma viste le modifiche alla circolazione ha preferito il trasporto pubblico. «Non ho ben capito il piano della viabilità», spiega, «oltretutto per gli autobus alcune curve sono molto strette, non sono strade fatte per mezzi del genere».

Il nodo parcheggi

Le proteste riguardano anche la questione parcheggi. «È giusto che gli interventi vengano fatti, tutti vogliamo una città abbellita, ma non si possono togliere dei posti senza fornire altre soluzioni», le parole di Ignazio Scano, che lavora nella zona. «Si deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, perché al di là dei miglioramenti ci sono dei problemi, anche per organizzarsi per andare al lavoro».

