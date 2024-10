Viale Trieste, cambia la viabilità 

Per i primi giorni, da martedì prossimo, sembrerà di nuovo normale che il traffico attorno a viale Trieste sia formato solo da automobilisti non cagliaritani, che non conoscono le strade della città. Un nuovo disorientamento agli incroci della zona, infatti, bisognerà metterlo nel conto. Il Comune, infatti, si prepara al rush finale sui lavori di riqualificazione di viale Trieste e quasi due mesi dopo cambia un’altra volta la viabilità attorno alla zona. La novità principale, in vigore per oltre un mese fino al 19 novembre, riguarda i veicoli che provengono da viale Trieste, direzione via Roma: dalla prossima settimana, infatti, dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Cesare Battisti, mentre oggi possono arrivare fino all’incrocio con via Pola, con obbligo di svolta a sinistra. In pratica, per permettere all’impresa di concludere i lavori di riqualificazione (c’è da realizzare la pavimentazione con il calcestruzzo), l’amministrazione istituisce “il senso unico in viale Trieste nel tratto compreso tra via Roma e la via Cesare Battisti”, si legge nell’ordinanza firmatya ieri dall’ufficio Viabilità. Tradotto: oggi le auto che si trovano in viale Trieste, provenienti da Sant’Avendrace, hanno la l’obbligo di svoltare a sinistra in via Pola e da qui possono raggiungere il Largo (e via Roma) attraverso via Mameli; da martedì prossimo, invece, le stesse auto dovranno girare sempre a sinistra, ma prima, in via Cesare Battisti, perché a quell’incrocio troveranno il senso unico opposto che non permetterà di proseguire dritti.

Il dettaglio

La rivoluzione della viabilità, bene ribadirlo, partirà martedì prossimo. Occorre ricordare che le nuove modifiche alla circolazione, in realtà, rappresentano l'ultimo passo verso il ritorno completo alla vecchia viabilità. Ovvero, quella che i cagliaritani erano abituati a conoscere prima dell’inizio dei lavori (in via Roma e viale Trieste). Nel frattempo, nuovi cambiamenti come “la direzione obbligatoria diritto e a destra nella via Cesare Battisti, all'intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dal viale Trento; la direzione obbligatoria diritto e a sinistra in via Cesare Battisti, all'intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dal tratto di strada senza uscita; la direzione obbligatoria a destra nella via Nazario Sauro, all'intersezione con il viale Trieste; la direzione obbligatoria a sinistra nella via Renzo Frau, all'intersezione con il viale Trieste", si legge ancora nell’ordinanza. Solo per fare un esempio. chi dovesse raggiungere la sede del Ctm e proviene da viale Sant’Avendrace dovrà svoltare a sinistra in via Cesare Battisti e poi riscendere in via Nazario Sauro, fino a viale Trieste.

Via Roma e divieti

Fino alla fine dei lavori non cambierà la viabilità in via Roma: come noto, infatti, il tratto compreso tra via Maddalena e viale Trieste (aperto solo per i residenti e per le attività commerciali, clienti, operatori e attività di carico e scarico) resta chiuso al traffico.

Per rendere la circolazione meno complicata, con il passaggio nelle stesse strade anche degli autobus, l’amministrazione ha previsto anche l'istituzione di divieti di sosta h24 in via Mameli, nel tratto compreso dal numero civico 144A sino all'intersezione con via Pola, e in viale Trieste, nel tratto compreso dal numero civico 100 sino al numero civico 98.

I tempi

L’ordinanza che stravolge un’altra volta la viabilità nella zona resterà in vigore per oltre un mese: il tempo necessario per completare le opere e suddividere il lavoro di posizionamento del calcestruzzo in due fasi ed evitare così il blocco totale del traffico. ( ma. mad. )

