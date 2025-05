Viale Trento pulito, in azione i volontari 

Rispetto dell’ambiente e senso della comunità. Sono i valori alla base dell’appuntamento ecologico in programma stamattina, organizzato dall’associazione Retake con la collaborazione del quartiere di Sant’Avendrace. I partecipanti si incontreranno alle 10 in via Trenti 110, poi s’impegneranno in un’operazione di rigenerazione ambientale: puliranno viale Trento e piazza Sorcinelli. Raccoglieranno i rifiuti, risistemeranno gli spazi condivisi o per restituire alla città la zona ripulita, ma anche per rafforzare i legami tra chi vive, lavora o quantomeno ha a cuore la zona di Sant’Avendrace.

I partecipanti

All’iniziativa di stamattina partecipano cittadini di ogni età e condizione, ovviamente gratis, che vogliono sentirsi coinvolti in un’azione per rendere la città più bella e vivibile. L’iniziativa rappresenta un'opportunità per coinvolgere cittadini di tutte le età in un gesto concreto di cura del territorio. Ai partecipanti è richiesto solo di iscriversi attraverso un’app per smartphone scaricabile all’indizzo bit.ly/3EClSPw. Gli strumenti per la raccolta (guanti e sacchetti) saranno forniti da Retake. Il contributo più importante sarà comunque rappresentato dalla partecipazione di chi crede in un ambiente più curato.

Lo spirito

«Sant’Avendrace chiama, noi rispondiamo. Il rione», dice Simona Montis, referente di Retake per Cagliari, «ha bisogno di attenzione, non di abbandono. Scegliamo di tornare qui perché crediamo che la cura dei luoghi rappresenti anche un modo per rafforzare la comunità costruendo relazioni, rispetto e senso di appartenenza».

