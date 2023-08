Viale stretto e trafficato: «Troppi pericoli» 

Troppo stretto, completamente al buio e ad alto rischio incidenti. Siamo in viale Calamosca, preso d’assalto, nella stagione estiva, da cagliaritani e turisti. Qui i limiti di velocità passano in sordina e vengono declassati dalla negligenza e incoscienza degli automobilisti. Solo pochi giorni fa l’ennesimo incidente: Simone Uccheddu, 38 anni, è finito con la sua Ford Focus contro un albero, per poi concludere la corsa in un terreno sottostante. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravi e i medici mantengono la prognosi riservata.

Le richieste

I ristoratori di Calamosca accusano i disagi e denunciano l’assenza dei controlli e la totale mancanza di illuminazione sulla strada, oltre che una poca attenzione e sensibilità delle istituzioni nei confronti dell’area. «L’incidente è dietro l’angolo. Non vengono rispettati il limite di velocità di 30 chilometri orari all’inizio del viale né quello di 10 nella parte in cui la carreggiata si restringe», sottolinea Riccardo Pisu, direttore de “La Paillote”. «Dovrebbero inserire dei dissuasori per ridurre la velocità e un display che indichi i limiti, strumenti che scoraggino gli automobilisti a correre su questa strada. Normalmente viene percorsa a 80 chilometri orari». Non solo. «Un altro problema è l’illuminazione, completamente assente. La parte pedonale è presente solo nel primo tratto, manca nel secondo. Ci vorrebbe un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine con posti di blocco. E poi in tanti parcheggiano lungo la strada, che riducono ulteriormente la carreggiata».

Progetto monco

Sulla stessa linea anche Matteo Porcu, titolare del ristorante “Calamosca” e “Le Terrazze”. «Nel primo tratto, dall’inizio di Calamosca fino all’ingresso dell’hotel, la strada è dissestata. I problemi principali sono l’assenza di illuminazione pubblica e il parcheggio selvaggio. Senza controlli si crea un tappo: una costante d’estate. La strada è molto stretta per essere a doppio senso di marcia». Il Comune sta effettuando degli interventi. «S ta sicuramente cercando di rivalorizzare la zona», prosegue Porcu, «ma è un progetto monco. Mancano i contenitori dei rifiuti, gli attraversamenti pedonali e la zona pedonale. Quando hanno rifatto l’asfalto non hanno previsto i sotto servizi, non ci sono le fogne, l’acqua piovana non si sa dove vada a finire e la strada si allaga. Vorremmo maggiori attenzioni su Calamosca per viaggiare di pari passo con la valorizzazione della città».

Il demanio

Di fronte al malcontento, l’assessore alle Politiche per la mobilità, Alessio Mereu, replica: «Noi siamo sensibili e attenti a Calamosca, ma è un’area demaniale, non sempre è possibile intervenire. L’asfalto è stato rifatto un anno e mezzo fa, tra massimo due settimane sono previsti interventi di ripristino per i cavi degli impianti di illuminazione erosi dai topi, da piazza Bartolomeo fino all’hotel. È previsto un piano di intervento in tutta la città per inserire gli attraversamenti pedonali rialzati nelle strade ad alto rischio incidenti».