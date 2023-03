Viale Sant’Avendrace: si ricomincia da zero 

Se gli uffici della Viabilità, coordinati dall’ingegner Daniele Olla, stanno predisponendo gli atti per la revoca, contemporaneamente stanno già mettendo nero su bianco il nuovo bando. I tempi non saranno immediati. «Per il nuovo progetto attiviamo la procedura negoziata che farà risparmiare del tempo prezioso», spiega Olla. «Inevitabilmente dobbiamo rivedere i costi in base al tariffario regionale».

Quell’anno il cantiere era stato aperto, ma poi fermato con l’idea di apportare sostanziali correzioni al progetto originario. Nasceva così l’ipotesi del senso unico, panacea contro traffico e ingorghi. L’aveva avvalorata addirittura una consultazione popolare con il 60 per cento di voti favorevoli promossa dalla Giunta Truzzu nel 2021. Poi la retromarcia. «Si torna a Su connotu», come l’avevano ribattezzato ironicamente i commercianti di Sant’Avendrace.

L’impresa? Non pervenuta. E così ieri, ultimo giorno utile sui venti concessi dal Comune perché i lavori della riqualificazione potessero ripartire, gli uffici dell’assessorato alla Viabilità hanno predisposto i documenti per la revoca del contratto. Sant'Avendrace e in particolare il suo viale lungo un chilometro e trecento metri che attendeva la rinascita, dovrà ancora attendere. Altri mesi dopo gli anni spesi a sperare che la strada urbana compresa tra l’omonima piazza e il viale Trieste potesse conoscere la resurrezione annunciata nel 2018.

Taglio del nastro

Sarà così il progetto che dovrà essere affidato alla nuova impresa che si aggiudicherà l’opera da un milione e 800mila euro che inevitabilmente subirà una levitazione di prezzi in base al nuova tariffario aggiornato e approvato quest’anno dalla Regione.

Il bilancio

Comunque sia, e anche se gli aumenti non saranno consistenti, il nuovo bando non ha per ora la giusta copertura finanziaria. Così perché si proceda bisognerà prima attendere il bilancio. «Quando si fanno gli appalti non possiamo scegliere le imprese. Chi si aggiudica l’opera vince. Purtroppo capita anche che spuntino ostacoli e il progetto subisca rallentamenti e anche fermate», dice l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu.

È certo che la rinascita di viale Sant’Avendrace non contemplerà più il senso unico. E se ci saranno leggeri cambiamenti rispetto al programma originario (o meglio, all’ultimo di una serie di progetti rivisti in corso d’opera), il doppio senso di marcia sarà “legge” per questa strada urbana strategica per la circolazione cittadina di mezzi privati ma anche pubblici. Arst e Ctm d’altra parte l’avevano chiesto a gran voce, ripetutamente, che la mobilità non subisse modifica. Anche perché – lo ha ricordato Daniele Olla – per le due aziende del trasporto su questa arteria insiste un vero e proprio sistema di scambio per pendolari che arrivano in città a bordo dei pullman e si muovo, in città, con i bus per raggiungere le scuole.

Il riavvio

«Alla ripresa dei lavori – dice Mereu – si interverrà immediatamente sui sottoservizi. Mentre si scaverà, Abbanoa per esempio provvederà a mettere in posa le sue tubazioni e così faranno le altre aziende. Tutto questo per evitare si riaprire il manto stradale una volta sistemata la nuova pavimentazione».

Parcheggi, nuovi spazi per la fruibilità pedonale, marciapiedi, alberi e il verde, una nuova rete d’illuminazione pubblica. Prima saranno però transenne e disagi ad accompagnare la rinascita. Transenne che sono rimate purtroppo “dimenticate”, in questi lunghi mesi di stallo, in diversi punti del viale Sant’Avendrace, causando fastidio e polemiche di chi in questa strada lavora e vive.

