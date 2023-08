Viale Sant’Avendrace, nuovo stop ai lavori 

Sembra una maledizione. E forse davvero lo è per il cantiere di Sant’Avendrace. Perché dopo oltre tre anni di tira e molla, progetti modificati, un referendum sul senso unico, liti con l’impresa, partenze e ripartenze (l’ultimo appena due mesi fa), i lavori che dovrebbero riqualificare una delle principali porte di accesso alla città si fermano un’altra volta. «Stiamo preparando la documentazione per la risoluzione del contratto con l’impresa, non ci sono più le condizioni per proseguire», dice Daniele Olla, dirigente del servizio infrastrutture e reti. «A settembre faremo una nuova procedura negoziale», aggiunge, e si ricomincerà tutto daccapo. L’amministrazione aveva provato già la scorsa primavera a evitarlo, tentando una mediazione con l’impresa che sembrava riuscita (a maggio gli operai erano tornai in cantiere dopo quasi un anno di stop). Invece ora Sant'Avendrace che attendeva la rinascita dovrà ancora aspettare. Altri mesi (forse anni?) dopo i tanti già trascorsi a sperare che la strada compresa tra l’omonima piazza e viale Trieste potesse conoscere la resurrezione.

La vicenda

Il cantiere era stato aperto nel 2021 ma poi era stato fermato con l’idea di apportare correzioni al progetto originario. Nasceva così l’ipotesi del senso unico, panacea contro traffico e ingorghi. L’aveva avvalorata anche una consultazione popolare con il 60% di voti favorevoli promossa dalla Giunta Truzzu. Poi la retromarcia. «Si torna a su connotu», avevano ironicamente commentato i commercianti di Sant’Avendrace. Che oggi sono disperati, diciamo pure arrabbiati, di fronte all’annuncio del nuovo stop.

Le reazioni

«I commercianti hanno ragione», dice Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale, «perché quel cantiere ha penalizzato le attività. Dopo tutti questi anni è incredibile che non si riescano a finire i lavori, sono amareggiato e deluso». E aggiunge: «Il Comune non ha colpe, gli ingegneri degli uffici sono andati tutti i giorni in cantiere a parlare con l’impresa, con i residenti, con i commercianti». D’altronde, lo dicono tutti, un’amministrazione fa le gare e non può scegliersi l’impresa. Detto questo, però, «il caso di viale Sant’Avendrace è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità politica dell’amministrazione di portare avanti le opere pubbliche», tuona Fabrizio Marcello (Pd). «Dispiace per questo nuovo stop», sottolinea Francesca Mulas (Possibile Sardegna), «non credo che l’amministrazione abbia responsabilità, certo è che ha avuto quattro anni avviare opere e poi ha fatto partire cantieri tutti assieme, bloccando la città». (ma. mad. )

