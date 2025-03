Viale Sant’Avendrace, il Comune ci riprova 

Viale Sant’Avendrace, il Comune di Cagliari ci riprova. Ma prima bisogna ridefinire i costi. Perché da quando, nel 2018, era stata pensata la gara per la riqualificazione della strada, i prezzi dei materiali sono aumentati ed è cambiato anche il tariffario regionale. A fare i calcoli, con l’aggiornamento del progetto esecutivo, sarà l’architetto Valeria Masala. Ma c’è già una stima: l’intervento potrebbe arrivare a costare oltre 2,7 milioni. Una somma in parte coperta da un nuovo stanziamento deliberato di recente dal Consiglio per 1,2 milioni di euro.Potrebbe così ripartire il cantiere che dovrebbe cambiare il volto della più importante strada di Sant’Avendrace. Il primo tentativo, da poco meno di 2,5 milioni, era stato un flop. Progettazione nel 2018, gara nel 2019, consegna dei lavori alla società “Catizone geom. Pietro Fiore” nel 2021, poi solo problemi: prima una perizia di variante, poi ritardi, gli operai che erano spariti. E a ottobre del 2023 la rescissione del contratto per gravi inadempienze. Risultato: completata solo una risicata parte dell’intervento, residenti e attività commerciali prigionieri di transenne abbandonate a marciapiedi sventrati.I soldi ci sono, altri sono stati messi. Nel rione sperano che sia la volta buona: l’architetto incaricato ha 30 giorni per chiudere il suo lavoro. Poi sarà necessario un altro appalto per riavviare il cantiere. ( e.f. )

