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11 ottobre 2026 alle 00:40

Viale Salvo D’Acquisto, sosta selvaggia sopra il marciapiede 

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Il marciapiede di viale Salvo D'Acquisto, diventa un parcheggio abusivo. Il tratto che costeggia il rio Is Cungiaus, è stretto per una grande parte. Dove invece è più largo, frequentemente ci sono auto parcheggiate sopra. Praticamente ogni giorno. Una situazione, questa, che fa indignare chi invece parcheggia correttamente e, scendendo dall’auto, si trova davanti un’auto che ostacola il passaggio.

«È già stretto e non certo molto praticabile», commenta Fausto Medda, residente in via Biserta, «se ci si mettono anche le auto che ci salgono con le ruote, noi dove dovremmo passare? Si è costretti per forza di cose a scendere dal marciapiede e a passare sulla strada, con tutti i rischi che ne conseguono. Di fronte a questa inciviltà, non ci sono controlli, nessuna multa». Se da una parte è opportuno sottolineare che, dall'altro lato della strada, dove ci sono le case, c'è un marciapiede di dimensioni normali, dall’altra bisogna ricordare anche che comunque per arrivarci, occorre attraversare e si tratta di una via dove si corre molto. «Per raggiungere le strisce pedonali bisogna pur sempre camminare sul marciapiede lungo il rio, quindi il problema c'è e va risolto multando i responsabili», aggiunge Roberta Campus, abitante della zona.

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