Viale Repubblica, allarme sicurezza 

La vicenda è rimbalzata sui telefonini. Da un WhatsApp all’altro sino ad approdare ai social, diventando virale e creando allarme. In breve il messaggio spiegava: “Attenzione in viale Repubblica c’è un gruppo di ragazzi che importuna le donne, qualcuna è stata seguita sin sotto casa”. Un fake per tanti. Ma non per la mamma che ha scritto quel messaggio. Lei, che chiede l’anonimato («per non esporre mia figlia»), ieri ha deciso di raccontare ciò che è successo. «Io stessa avevo sottovalutato il racconto. Pochi giorni dopo, però, una vicina mi ha fermato dicendomi che doveva raccontarmi una cosa. Era un’esperienza identica a quella di mia figlia, anche lei è stata seguita. In quel momento ho rivalutato il racconto e inviato alle amiche il messaggio che poi è diventato virale».

Vieni con noi bella

La ragazza, poco più che ventenne, lavora in un locale del centro città, la sera ha timore a rientrare da sola. Dopo l’allarme della mamma è lei a raccontare: «È successo giovedì, attorno alle 22. Tornavo da sola a casa. Avevo le cuffiette, ascoltavo musica. A metà via, ho notato un gruppetto di ragazzi. Ho abbassato la musica, loro hanno iniziato a chiamarmi. “Ciao bella, dai vieni con noi. Mi mandavano baci, erano insistenti”. Mi sono sentita infastidita, ho mandato un messaggio ad un’amica, spiegando che dei ragazzi mi facevano catcalling (importunavano ndr ). Hanno iniziato a seguirmi, io acceleravo e loro acceleravano. L’amica mi ha chiesto se volevo che chiamasse qualcuno, ma ero quasi arrivata a casa e al telefono a voce alta ho detto: “Sì babbo sono arrivata mi vedi”. Mi sono infilata nel portone e sono corsa su». Un racconto che potrebbe essere sottovalutato, come ha fatto anche la madre che inizialmente ha lasciato correre. Pochi giorni dopo però si è aggiunto quello della vicina. Identico. «Stesse persone, o almeno dalla descrizione corrispondevano - racconta la mamma - mi ha detto che l’hanno inseguita, due volte, e in una circostanza sin sotto casa». Lei non ha voluto parlare con il giornalista. Avete denunciato? «Io no, ma la vicina mi ha detto che ha chiamato la polizia».

Caccia ai colpevoli

Approdata sui social, la vicenda fa scattare la caccia al colpevole. Alcuni bollano il racconto un fake, altri pensano a “bloccare sul nascere certi comportamenti”. Il rischio della caccia alle streghe alimentato dai social è concreto, le forze dell’ordine minimizzano e non confermano denunce. Ma la notizia crea allarme e dibattito. «Una “caccia al colpevole” in termini di accusa social è sempre pericolosa - dice l’ex consigliere Francesco Guccini - tutto il lavoro fatto per consentire a viale Repubblica di essere altro è andato sprecato». Recentemente nella via sono diversi i gravi episodi di cronaca: a luglio due uomini sono finiti in carcere per aver aggredito davanti a un circolo un anziano e cui hanno rubato il portafoglio.

