Viale Regina Elena, via al montaggio del nuovo ascensore 

Lo smontaggio del vecchio ascensore è già iniziato e quello nuovo è pronto per essere montato. In viale Regina Elena, a fianco alla vecchia sede dell’Unione Sarda, sono iniziati i lavori per la sostituzione dell'impianto che conduce agli impianti sportivi, passaggio obbligato – a meno che non si acceda dal parcheggio multipiano – per raggiungere il secondo elevatore che porta a piazzetta Mundula.

Il nuovo ascensore acquistato dal Comune è costato 52mila euro. Il ragionamento di Alessio Mereu, assessore alla Mobilità con delega a Impianti e Servizi Tecnologici, è stato questo: inutile spendere 30mila euro per riparare quello vecchio che si guasta in continuazione, meglio acquistarne uno nuovo. Così è stato.

Quando sarà pronto non si sa. «Non mi sbilancio, anche perché non posso conoscere i tempi di collaudo, che sono gestiti da una società nazionale», spiega Mereu.

Del resto ogni volta che è stato sostituito un motore di uno degli altri ascensori i tempi di collaudo sono stati spesso lunghi e azzardare una tempistica non conviene più. Di positivo c’è il fatto che l’impianto sarà montato nel giro di qualche settimana.

