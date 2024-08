Viale Regina Elena. l’ascensore torna in funzione   

La buona notizia è che Cagliari e Castello adesso sono più vicini. Dopo diversi anni il Comune riapre l’ascensore di viale Regina Elena (chiamato Unione Sarda basso) e per gli abitanti del quartiere, ma in generale per tutti i cagliaritani e i turisti, ora raggiungere Piazza Palazzo non sarà più impresa. Il servizio Opere strategiche, Viabilità, Infrastrutture viarie e reti ha definito, di concerto con la Regione, Ansfisa e il responsabile di esercizio, gli atti propedeutici alla messa in esercizio anche dell'ascensore, e da ieri mattina l’impianto che sale fino agli impianti sportivi del Terrapieno, con la possibilità di utilizzare poi l’ascensore Unione Sarda alto, che arriva in piazza Mundula, è di nuovo in funzione.

Già alla fine di maggio, l’amministrazione ripristinato la funzionalità degli ascensori di Saint Remy (viale Regina Elena – Bastione Saint Remy) e Santa Chiara (mercato Santa Chiara – via Cammino Nuovo, fuori uso per un problema “burocratico”. Oggi, intanto, l’ascensore “Scalette Santa Chiara”, resterà chiuso dalle 8 alle 10.30 per la pulizia esterna dei vani vetro, «un intervento necessario per garantire maggiore efficienza e decoro del servizio a favore delle cittadine, dei cittadini, dei visitatori e dei turisti». ( ma. mad. )

