Viale Poetto, in arrivo dossi e semafori a chiamata 

Una strada larga e dritta che, dopo la rotonda all’altezza del Campo Rossi, invita a spingere sull’acceleratore. Il resto lo fanno la distrazione, la scarsa illuminazione e le condizioni della carreggiata. Viale Poetto è tornata a macchiarsi del sangue di pedoni investiti da auto o scooter o camion: la morte del commercialista Giovanni Fanni, travolto con la famiglia mentre venerdì scorso attraversava sulle strisce pedonali all’altezza di via Tramontana, ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di quella e di altre strade di Cagliari. Ora, dicono tutti, serve una svolta mirata per mettere in sicurezza i pedoni e gli stessi automobilisti. E se autovelox, e limiti di velocità possono essere un deterrente, il Comune guarda all’esperienza positiva di tre anni fa quando era riuscito ad azzerare gli investimenti di pedoni in viale Poetto realizzando l’attraversamento rialzato con semaforo di fronte alla caserma Villasanta. «L’idea, che si può realizzare in tempi brevi, è quella», conferma l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Un altro attraversamento perdonale rialzato con semaforo dedicato ai pedoni», che diventa rosso “a chiamata” per evitare di congestionare il traffico delle auto, aggiunge.

Il nodo

La soluzione è pronta, quindi. L’unico ostacolo, in questo momento, sono le risorse. «Appena siamo arrivati a Palazzo Bacaredda abbiamo fatto una ricognizione delle strade più pericolose, e viale Poetto è tra queste», spiega ancora l’assessore Marcialis. «Abbiamo chiesto di trovare le risorse da un avanzo di amministrazione per metterle in sicurezza quelle strade. Quell’intervento si può realizzare in tempi brevi, quindi si farà. Poi bisognerà studiare altre soluzioni per mettere in sicurezza tutta la strada», aggiunge. Michele Vacca, vicepresidente di Ami, l’associazione motociclisti incolumi spiega che «l'incrocio di via Tramontana era il primo black point di Cagliari, teatro di numerosissimi incidenti gravissimi e mortali, chiuderlo e costruire la rotatoria all'angolo con viale San Bartolomeo ha migliorato la sicurezza. Sarebbe opportuno riattivare il semaforo per i pedoni in modalità a chiamata. I semafori costano, ma non hanno controindicazioni a differenza degli attraversamenti rialzati che sono un pericolo per i trasportati delle ambulanze e per le persone che soffrono di patologie alla schiena. I dossi una volta costruiti hanno bisogno di continua manutenzione, se non li si vernicia ogni 6 mesi non si vedono e diventano ancora più pericolosi, come quelli di viale Marconi o di via Vesalio dove il giallo nelle rampe è quasi scomparso».

La mappa

Via Is Mirrionis, viale Diaz, viale Colombo, via Roma, via Santa Maria Chiara solo per citarne alcune. La lista delle strade più pericolose della città è lunga e articolata, ma tutte hanno caratteristiche in comune: lunghi rettilinei che invitano a spingere sull’acceleratore. La media di dieci pedoni ogni mese travolti da auto, camion, furgoni e moto nel 2023 in città, rischia di essere superata. L’educazione degli automobilisti può fare molto, ora però tocca al Comune intervenire. ( ma. mad. )

