Viabilità.
11 dicembre 2025 alle 00:23

Viale Monastir e quell’incrocio a rischio: «Troppi incidenti» 

L’incrocio tra viale Monastir e via Ticca è stato spesso teatro di gravissimi incidenti, a volte purtroppo mortali. Una strada dove si corre e l’uscita di auto, scooter e altri mezzi da via Ticca è molto pericolosa anche perché c’è chi non rispetta l’obbligo di svolta a destra in viale Monastir verso Sestu, compiendo una manovra vietata a sinistra per dirigersi invece verso il centro città. Da qui l’appello del consigliere Edoardo Tocco che ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale per capire se la giunta abbia intenzione di intervenire con misure come il potenziamento della segnaletica, la creazione di dossi o il piazzamento di autovelox temporanei.

I pericoli

L’ultima croce nel maggio del 2023: un 28enne di Palermo, carabiniere in servizio al Battaglione Sardegna e residente a Dolianova, era morto nello schianto tra la sua moto e un furgone. Poi una serie di altri incidenti, almeno due molto gravi. Gli appelli e le richieste per applicare delle misure di sicurezza si sono ripetuti nel tempo, ma nulla è mai stato fatto. «Non c’è solo l’alta velocità, evidenzia Tocco nell’interrogazione, «ma anche l’invasione della corsia opposta da parte di chi svolta a sinistra, aumentando significativamente il rischio di collisioni frontali o laterali». Il punto, sottolinea ancora il consigliere, «registra da tempo un numero di sinistri stradali superiore alla media cittadina per intersezioni simili, come risulta dai rapporti della Polizia Locale».

Il progetto

Secondo Tocco «l’attuale segnaletica stradale e la configurazione dell’incrocio non sono più idonee a regolare efficacemente i flussi di traffico in modo sicuro. L’introduzione di una rotatoria è una soluzione riconosciuta a livello tecnico per moderare la velocità dei veicoli e costituirebbe un miglioramento infrastrutturale a lungo termine, a beneficio dell’intera viabilità del quadrante». Da diversi anni si è parlato di un progetto di fattibilità per tutta viale Monastir, con la realizzazione di tre rotatorie. Ora si attende una nuova risposta sui tempi.

