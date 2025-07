Viale Merello, un tratto chiude al traffico 

Sono in arrivo importanti modifiche provvisorie nella viabilità in viale Merello, dove il Comune deve eseguire lavori di giardinaggio che non sono compatibili con la normale viabilità. Le date durante le quali i giardinieri della ditta incaricata dal Municipio saranno in azione sono state fissate: da lunedì a sabato della prossima settimana.

Le restrizioni sono piuttosto pesanti, anche se alleggerite dal periodo di ferie per alcuni lavoratori e dalla chiusura estiva delle scuole. In particolare, le restrizioni alla viabilità saranno in vigore a partire dalle 6,45 del mattino fino alle 13, tutti i giorni appunto dal 14 al 19.

La nuova regolamentazione provvisoria contenuta nell’ordinanza dirigenziale è stata decisa a tutela della salute pubblica durante l'esecuzione dei “lavori di manutenzione e messa in sicurezza mediante potatura delle alberature”.

Dunque, da lunedì a sabato prossimi dalle 6,45 alle 13, nel tratto di viale Merello tra via Is Maglias e piazza d’Armi, sono previste la chiusura alla circolazione veicolare e l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati.

Intanto, mercoledì alle 17,30 nell’aula magna della facoltà di Ingegneria ci sarà l’incontro pubblico di presentazione del progetto di restyling del viale, finanziato grazie ai fondi Pn metro plus 21-27.

RIPRODUZIONE RISERVATA