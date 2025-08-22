Viale Merello, senso unico alternato per la potatura degli alberi 

Riaperta lo scorso 25 luglio dopo dieci giorni di stop durante la mattina, da ieri viale Merello è di nuovo un imbuto. Si viaggia solo su una corsia a senso unico alternato: gli operai del servizio del Verde pubblico, infatti, sono di nuovo al lavoro per la potatura degli alberi. Un lavoro iniziato lo scorso 14 luglio, nel tratto compreso tra piazza d’Armi e via Is Maglias, che adesso l’amministrazione deve completare. «Un intervento che era già programmato», spiegano dall’assessorato al Verde.

Il caso

I cagliaritani hanno fatto la scoperta ieri mattina: nelle prime ore della giornata mentre gli operai erano al lavoro il traffico è andato in tilt per qualche ora. «L’ennesimo cantiere», ha sbottato qualcuno mentre aspettava in coda. «In viale Merello, anche approfittando della chiusura delle scuole e dell’università, e delle vacanze estive per molti cittadini e cittadine, stiamo completando la potatura d’emergenza sugli alberi di ficus», fanno sapere dall’assessorato al Verde. «Gli interventi, che verosimilmente saranno completati entro agosto, sono stati ritenuti dai tecnici del servizio, che hanno anche la responsabilità in caso di incidenti, necessari e non più rinviabili, allo scopo di tutelare la vita e l’incolumità delle persone. La mappatura degli alberi della viabilità cittadini ha rivelato», ma si vede anche a occhio nudo, «condizioni di tale secchezza di alcune parti degli alberi che rappresentano un reale e imminente pericolo per tutti».

L’intervento

«L’amministrazione», spiegano ancora, «ha dunque deciso di attuare potature molto leggere, finalizzate a eliminare semplicemente le parti secche e a maggior rischio caduta, ed eliminando le più gravi interferenze con le abitazioni private», i rami che sporgono fino alle case che si affacciano in viale Merello. L’intervento in corso», a differenza di quello effettuato il mese scorso, «non ha richiesto la chiusura di tutta la strada ma si sta procedendo con il traffico alternato».

