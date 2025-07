Viale Merello: più verde, meno parcheggi 

Salvo ripensamenti, la pista ciclabile non ci sarà. A onor del vero, anche se qualcuno la invocava richiamando la mobilità sostenibile, non era prevista. Non ci dovrebbe essere perché, banalmente, lo spazio per disegnarla non c’è. Ci saranno, invece, nuovi e larghi marciapiedi (finalmente), più spazi verdi, aiuole con essenze (più o meno sulla falsa riga di quelle di via Dante o di piazza Arcipelaghi), più alberature (rispetto alle 197 attuali se ne aggiungeranno altre 42), un “pavimento” drenante per oltre duemila metri quadri. Dopo la conferenza di servizi, in programma l’autunno prossimo, partirà la riqualificazione di viale Merello, un progetto della precedente amministrazione che quella attuale sta rivedendo per cercare di salvare il maggior numero possibile di parcheggi. Attualmente, infatti, in viale Merello ci sono 105 parcheggi, con il progetto originario ne sarebbero spariti 66: l’amministrazione sta apportando le modifiche per cercare di recuperarne il maggior numero. «Ci si augura che il progetto definitivo tenga conto delle esigenze di tutela arborea che della funzionalità generale dell’opera», spiega il capogruppo di FdI in Consiglio Pierluigi Mannino.

Le novità

L’obiettivo della riqualificazione di viale Merello, arteria fondamentale che collega Stampace a Is Mirrionis, è quello di ampliare (o comunque garantire) la fruibilità della zona soprattutto per i pedoni e dare risposte anche alle migliaia di automobilisti che ogni giorno la percorrono per spostarsi più rapidamente da un parte all’altra della città. «La riqualificazione di viale Merello non dovrà essere un semplice intervento estetico ma dovrà essere rispondente alle esigenze di transito e parcheggio. Si dovrà lavorare per garantire il maggior numero di parcheggi su strada sacrificando, se necessario, qualche aiuola e nuove piantumazioni. Nell’elaborato al vaglio del servizio competente sono già presenti diverse ipotesi ma, ovviamente, tutto è migliorabile se si parte dalla necessità di dare il miglior servizio possibile alla città», spiega ancora Mannino. Non solo: «Nel viale, vista la ridotta dimensione e la notevole pendenza, non credo che sia possibile immaginare l’inserimento di piste ciclabili e mi auguro che non venga in mente a nessuno di proporne la realizzazione. Infine, ma questo è soltanto un suggerimento di carattere generale, sarebbe bene, qualora si decidesse di inserire ulteriori spazi verdi, optare per varietà quali, ad esempio, il timo selvatico rosso che non richiede grandi interventi di manutenzione e che ha un’ottima resa estetica e funzionale».

