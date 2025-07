Viale Merello, nuove potature. Ma la strada resta aperta 

Nuovi disagi per la potatura degli alberi nella parte centrale di viale Merello, ma con disagi decisamente ridotti - anche se non certo irrilevanti - rispetto alle precedenti due settimane.

Questa volta il Comune ha deciso di non chiudere un intero tratto dell’importante strada di collegamento che conduce nel cuore della città, com’era invece successo nel tratto tra piazza d’Armi e via Is Maglias, cioè il primo in cui sono intervenuti i giardinieri della ditta d’appalto del Comune. Ora si sta procedendo in modo da coniugare la circolazione delle auto, meno intensa per la chiusura di scuole e di molti uffici, con il lavoro degli operai.

Ora le squadre restringono la carreggiata solamente nel breve tratto in cui si trova l’albero che stanno potando in quel momento, dove si procede di fatto a senso unico alternato. Il traffico ne ha risentito comunque nelle ore di punta, proprio a causa del transito suddiviso in turni nei due sensi di marcia, ma certo non si sta assistendo al caos che ha congestionato la viabilità per due settimane in tutta la zona che si trova attorno a viale Merello. La chiusura totale del tratto più alto - che peraltro era prevista per una sola settimana, poi diventate due perché il lavoro dei giardinieri ha richiesto il doppio del tempo preventivato - aveva gettato l’intera zona nel caos.

L’intervento era ormai diventato inevitabile: gli alberi che fiancheggiano il nastro d’asfalto in viale Merello fanno parte delle piante che da dieci anni non erano sottoposte alle indispensabili operazioni di potatura. Nelle altre zone, dove comunque si procederà in questo periodo, i giardinieri che lavorano per conto del Municipio non si vedevano invece da quattro anni.

