Viale Merello, chiude una corsia 

Da oggi a sabato sono prevedibili disagi alla circolazione in viale Merello. Iniziano, infatti, i lavori di manutenzione degli alberi e per questo si viaggerà su una sola corsia.

Gli operai lavoreranno nella fascia oraria 7,30 alle 13 nel tratto compreso tra tra l’incrocio di via Is Maglias e piazza d’Armi. Saranno, dunque, in vigore le seguenti prescrizioni: la chiusura alla circolazione veicolare della corsia di marcia, in direzione piazza D'Armi – via Is Maglias e conseguente senso vietato eccetto autobus, polizia, ambulanze, vigili del fuoco con transito regolato da movieri; la riduzione di carreggiata; l'istituzione del divieto di sorpasso; l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Inevitabili le code in una zona altamente congestionata a tutte le ore, soprattutto a causa dello scarso preavviso nella comunicazione che, soprattutto oggi, renderà difficile la situazione.

L’ordinanza che stabilisce le novità nella circolazione è stata firmata ieri dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune, Evandro Pillosu.

