Viale Marconi, una rivoluzione a metà 

Era stata annunciata dall’allora sindaco Paolo Truzzu come «una vera e propria rivoluzione per la mobilità metropolitana». Il 12 dicembre compie quattro anni il senso unico di viale Marconi in entrata da Quartu, nel tratto dal ponte sul canale di Terramaini fino allo svincolo in corrispondenza dell’Asse mediano. Una misura ambiziosa che aveva visto la creazione di due corsie preferenziali, in entrambe le direzioni, con la direzione di marcia Cagliari-Quartu garantita dalla strada arginale. Obiettivi principali: ridurre gli incidenti, far defluire il traffico più velocemente e rendere il trasporto pubblico locale più vantaggioso in termini di percorrenza.

Il bilancio

Il bilancio dell’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis è positivo: «Il senso unico in viale Marconi funziona, ma servirebbe il completamento anche nel tratto non ricadente sul territorio del Comune di Cagliari», dichiara l’assessore. «L'obiettivo principale, quello di garantire un miglior servizio dei mezzi pubblici, è stato certamente raggiunto. Il servizio di trasporto pubblico ha avuto un enorme vantaggio». Bene, quindi, la doppia corsia preferenziale per i mezzi pubblici, che riescono a transitare senza risentire dell’eventuale traffico sull’arteria. Qualche difficoltà ce l’hanno gli automobilisti, specialmente la mattina: chi tra le 7.30 e le 8.30 si immette nella zona di Is Pontis Paris deve spesso fare i conti con i rallentamenti, visto il flusso di auto che dall’hinterland viaggia per raggiungere Cagliari. In direzione opposta, sulla strada arginale verso Quartu, la congestione maggiore è invece intorno all’ora di pranzo e la sera, verso le 19.

Che cosa manca

La razionalizzazione della viabilità di accesso alla città, tuttavia, non è ancora completata. I cambiamenti iniziati a dicembre 2020 facevano infatti parte del primo lotto dei lavori in viale Marconi, a cui seguiranno gli interventi nell’ultimo tratto, che riguarderanno la viabilità dall’incrocio con via Mercalli allo svincolo di Is Pontis Paris. «Ma i lavori potranno iniziare solo dopo gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico riguardanti il territorio di Pirri», continua Marcialis. «Stiamo parlando di due aree di ingresso alla città, se intervenissimo ora anche in viale Marconi si creerebbero dei problemi». Col secondo lotto, per agevolare la viabilità arriveranno due nuove rotonde, all’incrocio tra viale Marconi e via Mercalli e tra via Mercalli e la strada arginale. A questo si aggiungerà la demolizione del ponte sul canale di Terramaini, che verrà ricostruito e allargato, e la riqualificazione delle aree sprovviste di marciapiede e con scarsa illuminazione.

Le strade secondarie

Intanto, il senso unico sul viale ha trasformato le vicine strade secondarie, (l’arginale, via Galvani, via Mercalli) in infrastrutture fondamentali per il traffico in uscita da Cagliari. Ma da tempo i residenti lamentano diverse problematiche, anche aggravatesi in relazione alla trasformazione della viabilità, mai risolte. Si tratta infatti di strade strette, poco illuminate, non immaginate per sostenere importanti volumi di traffico. In particolare, il primo tratto di via Mercalli, tra via Galvani e via Balaguer, è privo di marciapiedi e strisce pedonali, nonostante la presenza di numerose abitazioni. Ai residenti, per attraversare la via, non resta che camminare accanto al guard-rail che la separa dai binari della metro, in un tratto di strada bianca che in caso di pioggia si riempie di fango. «Anche in quella zona è prevista una riqualificazione con marciapiedi e illuminazione», chiarisce Marcialis. «In questo caso però mancano le risorse. La nuova gara sarà operativa a luglio, e allora verranno fatti dei ragionamenti sulle misure prioritarie da far partire».

