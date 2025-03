Viale Marconi, traffico ancora in tilt 

Un calvario che dura da oltre 10 giorni. Ogni mattina, soprattutto durante le ore di punta, per chi da Quartu, Selargius o Monserrato deve raggiungere il capoluogo, viale Marconi è un inferno. Lunghe code e interminabili attese, a causa dei lavori di Abbanoa che sta sostituendo una condotta all’altezza del ponte di Terramaini, dove le corsie da due si riducono a una a causa del cantiere. Le domande che si pongono gli automobilisti sono due: perché non fare i lavori di notte? Perché gli agenti della Polizia locale non hanno regolato il traffico consentendo il transito delle auto nella corsia riservata dei mezzi pubblici diretti verso Quartu?

L’odissea

Il serpentone di auto parte da Quartu, dove c’è il primo intoppo a causa lavori per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica. Il secondo blocco all’altezza della caserma dei Vigili del fuoco. Anche ieri, un numero incalcolabile di studenti e lavoratori sono rimasti intrappolati nel serpentone di lamiere. Inevitabile l’arrivo in ritardo a scuola o al lavoro, con inevitabili ripercussioni. Per non parlare di chi deve raggiungere il capoluogo per una visita medica. Il fatto che lo spostamento sia in auto o con i mezzi pubblici poco importa, il viaggio nella giungla di viale Marconi si trasforma in un concentrato di rabbia e ansia. «Ci stanno rubando la vita», racconta disperato un automobilista in colonna diretto a Genneruxi.

Slittano i tempi

Abbanoa, la settimana scorsa, aveva garantito che il cantiere per la riparazione della condotta che passa sotto il ponte di via Mercalli, si sarebbe concluso entro sabato. Così non è stato. «L'impresa che esegue i lavori ha dovuto fare un ulteriore intervento perché la situazione emersa dagli scavi ha evidenziato la necessità di un ulteriore tratto da sostituire», fa sapere il gestore unico annunciando per oggi il ritorno alla normalità. I lavori non si potevano effettuare di notte? La zona non è residenziale e il traffico è certamente minore. «Abbanoa esegue già interventi di notte: riguardano le urgenze legate a interruzioni del servizio idrico o sversamenti fognari. L'appalto per imprese esterne è ormai in scadenza e si sta lavorando al nuovo bando che potrebbe includere un rafforzamento degli interventi notturni. Si valutano anche i costi perché tutto rientra “in tariffa”, il costo che gli utenti pagano nelle bollette».

Pochi agenti

«Per carenza di personale non siamo in grado materialmente di riservare agenti per il controllo di quel tratto di strada, soprattutto durante le ore cruciali», afferma Gesuina Olmetto, maggiore della Polizia Locale. «Dal lunedì al venerdì, dopo le 20, abbiamo a disposizione solo due pattuglie, una dedicata esclusivamente agli incidenti. Abbanoa – conclude – potrebbe utilizzare i movieri».

