Viale Marconi, sbloccati i lavori 

Si scioglie il nodo che di fatto stava bloccando l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, tra via De Gasperi e il Carrefour. Dopo l’incontro tra i tecnici del Ctm e quelli della Città Metropolitana, è pronta la perizia che riguarda lo spostamento delle linee dei filobus, necessario per poter procedere poi all’intervento.

La svolta

«Per accorciare i tempi», spiega il vice sindaco della Città Metropolitana e delegato per la Mobilità Francesco Lilliu, «saremo noi come Città Metropolitana ad approvare la perizia». Quando ci vorrà? «Contiamo di fare tutto entro una decina di giorni», assicura Lilliu, «dopo di che non ci saranno più ostacoli per l’apertura dei cantieri». Cantieri che, prima di tutto, riguarderanno lo spostamento di queste linee. Solo dopo si potrà procedere con l’avvio dei lavori veri e propri e con la realizzazione della rotatoria.

Era da mesi che l’intoppo dello spostamento delle linee dei filobus stava costringendo a rimandare l’intervento. Ad agosto infatti la Città Metropolitana aveva assicurato l’apertura dei cantieri per settembre, salvo poi rinviare tutto in attesa della risoluzione della questione con il Ctm e che riguardava soprattutto la divisione delle competenze.«La perizia» dice ancora il vice sindaco metropolitano, «è stata fatta in collaborazione con il Ctm. Se vogliamo azzardare tempi, possiamo dire che lo spostamento dei cavi potrebbe cominciare tra la metà e la fine di marzo».Nell’attesa in collaborazione con la Polizia locale si dovrà anche pensare alle necessarie contromisure da prendere, per limitare quanto più possibile i disagi al traffico.

Il programma

Confermato il calendario dei lavori che procederà per step. Si comincia con la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana che consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, sarà completata la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico.Soltanto dopo si passerà alla realizzazione di marciapiedi, parti verdi e piste ciclabile. Oltre che sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventa a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè.

Pedoni in sicurezza

Grande rilievo alla messa in sicurezza per chi si sposta a piedi. Il marciapiede non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Spazio poi agli attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili. Questo andrà ad aggiungersi a quello già presente davanti alla clinica.Nel secondo tratto ne saranno realizzati altri in prossimità dell’Md e di via Maiorana dove ci sarà anche l’isola per la fermata dei bus.

RIPRODUZIONE RISERVATA