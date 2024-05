Viale Marconi, polemica sul senso unico 

Via dell’Abbazia, quattro corsie a Genneruxi, è uno dei nastri d’asfalto più pericolosi in città: due persone investite nelle ultime due settimane. Poi c’è via Peretti, tre investimenti dall’inizio dell’anno (uno mortale), l’Asse mediano, dove solo l’1% degli automobilisti rispetta i limiti di velocità, quindi (di nuovo) viale Marconi, dove «il senso unico, da rivedere, ha peggiorato l’assetto complessivo di Genneruxi», dice Alessandra Zedda, candidata sindaco (centrodestra).

Favorevoli

E l’idea di ripristinare, dopo quattro anni, il doppio senso in viale Marconi accende il dibattito tra i candidati sindaco. «È uno dei principali interventi che abbiamo proposto da quando», sei mesi fa, «siamo scesi in campo per governare Cagliari», dice l’avvocato Giuseppe Farris (CiviCa 2024). «Il senso unico in viale Marconi ha fallito: ripristinare la “vecchia” viabilità ha come conseguenza un miglioramento dell’accessibilità e, di conseguenza, della sicurezza», aggiunge. Non solo: «Il senso unico ha determinato un sovraccarico della viabilità su una parte di Genneruxi, scaricando il traffico viario di un asse primario su strade secondarie, creando un problema per la sicurezza», aggiunge.

«Dobbiamo rivedere la soluzione del senso unico, quanto meno nella sua lunghezza, probabilmente limitando l’estensione dal ponte sul Terramaini all’incrocio con via Mercalli», spiega ancora Alessandra Zedda. E poi: «Una delle priorità è verificare la fattibilità tecnica di due rotatorie in corrispondenza di via Mercalli, su viale Marconi e sulla strada Arginale, ricostituendo il doppio senso da via Galvani fino a via Mercalli. Dobbiamo riaprire a una progettazione partecipata attivando uno studio trasportistico che ricomprenda anche l’area metropolitana, dove la 554 deve diventare una tangenziale a scorrimento veloce priva di impianti semaforici che scarichi tutte quelle arterie, come viale Marconi, che permettono di raggiungere il centro».

Dice sì al ritorno del doppio senso anche Claudia Ortu (Cagliari Popolare): «La trasformazione di viale Marconi in una strada a senso unico si è dimostrata poco efficace, benché fossero buone le intenzioni. Sarebbe utile ripristinare il doppio senso anche nella bretella che passa di fianco al canale, in modo da diversificare il traffico e tenere su viale Marconi quello locale per il distretto commerciale, mentre sull’altro lato potremmo avere il traffico di chi si sposta tra Cagliari e Quartu in maniera diretta, sempre controllando le velocità».

Contrari

«Il problema della scarsa sicurezza su alcune arterie non è risolvibile con uno schiocco di dita», dice Emanuela Corda (Alternativa). «Dopo che sono state fatte alcune sostanziali modifiche come il senso unico in viale Marconi, pensare ora di ripristinare il doppio senso rischia di procurare nuovi pericoli. Sarebbe opportuno innanzitutto migliorare la segnaletica orizzontale e verticale, l’illuminazione, i segnalatori dei dossi, quando risultino a norma, poiché c’è anche quel problema», aggiunge.

Massimo Zedda (centrosinistra) avverte che «i lavori, in viale Marconi e in altre parti della città, sono incompleti perché in 5 anni non sono stati terminati gli interventi iniziati. La destra ha preferito aprire i cantieri in via Roma, in viale Trieste e in via Dante, rallentando anche i lavori per la metropolitana. In viale Marconi il progetto, già finanziato, prevede l'incentivo al trasporto pubblico, nuove rotatorie e corsie per agevolare l'ingresso nelle attività economiche presenti. I lavori del secondo lotto garantiranno ancor più sicurezza». Sull’Asse mediano, continua l’ex sindaco, «bisogna introdurre controlli di velocità e rotatorie, una di queste è connessa al Quartiere del Sole, per garantire il collegamento di La Palma e del Quartiere del Sole con il versante di via della Pineta». In via dell’Abbazia, «occorrerà introdurre dissuasori, percorsi rialzati e attraversamenti pedonali protetti che si chiamano isole salvagente». Infine, «il progetto della 554, così come altri lavori, sono bloccati da anni a causa del commissario straordinario che era il presidente della Giunta dove la Zedda era vicepresidente».

