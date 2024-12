Viale Marconi, parte la rivoluzione 

Attraversamenti pedonali rialzati, marciapiede distante dalla strada e isole per la fermata dei bus. I lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via de Gasperi fino al Carrefour, in partenza, come conferma la Città Metropolitana, dopo l’Epifania, non trascurano i pedoni per cui sono stati pensati tutta una serie di accorgimenti per far sì che possano percorrere l’arteria senza correre rischi e per evitare che la strada continui ad essere teatro di incidenti. L’ultimo poche settimane fa quando il 27enne Gianluca Dessì – ancora in coma all’ospedale Businco - era stato falciato da un’auto mentre attraversava la strada davanti all’Md market.

Cosa si farà

Il progetto prevede nel primo tratto, nei pressi della clinica, sul lato in direzione Cagliari una pista ciclabile, un marciapiede e una zona verde. Oltre che di una piazzola di fermata per il bus.Il marciapiede non sarà però come quello attuale a ridosso della corsia ma lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile.Sempre in questo primo tratto è previsto un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili. Questo andrà ad aggiungersi a quello già presente davanti alla clinica.

Nel secondo tratto arriveranno altri attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’Md e di via Maiorana dove sarà realizzata la rotatoria e dove ci sarà anche l’isola per la fermata dei bus. In questo modo quindi gli utenti non dovranno più aspettare i mezzi pubblici a bordo strada.Per tutta la lunghezza dell’arteria fino al Carrefour, dove ci saranno gli altri attraversamenti rialzati e i semafori, continueranno marciapiede, zona verde e pista ciclabile.

Illuminazione e parcheggi

I lavori riguarderanno anche la sostituzione delle lampade dei pali dell’illuminazione con luci a led, mentre almeno per ora, non sono previste luci apposite puntate sugli attraversamenti.Come noto, via Fermi diventerà a senso unico in entrata, ossia con svolta a destra consentita solo per le auto in arrivo da via Marconi e non da via Segrè e quindi sarà eliminato il semaforo attualmente esistente.

Per quanto riguarda invece lo spinoso capitolo dei parcheggi che tanto preoccupa i titolari delle attività commerciali della zona, spariranno tutte le soste lungo la strada mentre queste saranno realizzate in via Maiorana e in via Fermi. Saranno comunque lasciati attraversamenti con rampe di accesso davanti alle attività che ne hanno necessità.

Il lavori

Dopo le feste si comincerà comunque dalla realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana che consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, considerando che via Maiorana non è mai stata completata, sarà finita e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour in modo da snellire il traffico.

Prima dell’apertura dei cantieri si dovranno concordare con la Polizia locale tutte le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi ma di certo per gli automobilisti saranno giorni di passione.

RIPRODUZIONE RISERVATA