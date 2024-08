Viale Marconi, lavori a settembre 

Si annunciano giorni durissimi per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono viale Marconi. Il momento tanto temuto è quasi arrivato: dopo una serie di rinvii e un lungo iter, sono pronti a partire i lavori per la messa in sicurezza della strada più trafficata della città nel tratto da via de Gasperi fino al Carrefour.

Via ai lavori

I cantieri in capo alla Città Metropolitana, salvo intoppi, dovrebbero aprire a metà settembre, in coincidenza con la riapertura delle scuole.I disagi saranno dunque inevitabili e piuttosto pesanti. La strada non sarà chiusa al traffico ma si procederà tra deviazioni e ingorghi con un unico obiettivo: completare almeno una prima parte, quella della rotatoria, entro dicembre in modo da non interferire con il traffico natalizio.Il primo step riguarderà appunto la realizzazione di una grande rotatoria all’altezza di via Maiorana, strada mai completata e attualmente chiusa, poco prima dei centri commerciali, in direzione Cagliari.

Come si procederà

La realizzazione della rotatoria in via Maiorana, servirà a poter garantire l’inversione di marcia e a poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, considerando che la via Maiorana non è mai stata completata, sarà finita e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour in modo da garantire un accesso più facile ai centri commerciali.Oltre alla realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile, nel progetto c’è anche una banchina per lo smaltimento delle acque, per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove.«L’intervento sui sottoservizi non creerà comunque grandi problemi» spiegano dalla Città Metropolitana, «non andremo a fare scavi. L’unica incognita riguarderà lo spostamento delle linee di alimentazione dei bus, per cui siamo in interlocuzione con il Ctm».

Il nodo parcheggi

Nel frattempo la fase degli espropri si può dire conclusa, ma resta il nodo dei parcheggi, per cui le attività commerciali che ricadono nella zona, avevano avanzato dubbi e perplessità.Aree di sosta saranno comunque realizzate in via Maiorana e gli accessi saranno garantiti in tutte le attività. «Vedremo di risolvere eventuali problemi», assicurano dall’Ente.Sarà eliminato anche il semaforo all’incrocio con via Fermi, che diventerà a senso unico. L’impianto era stato sistemato anni fa per porre fine ai tanti incidenti mortali.

I tempi

Alla vigilia di un intervento così importante crescono le preoccupazioni.Trattandosi di lavori in un’arteria così importante abbiamo chiesto all’impresa la massima rapidità» fanno sapere dall’Ente, «si sta stilando il cronoprogramma e speriamo di finire la fase della rotatoria entro Natale, il periodo che ci preoccupa di più». Per questo, nei prossimi giorni ci sarà una riunione operativa con l’impresa, la direzione lavori e la Polizia locale per cercare di definire tutto e di creare meno disagi possibili.Il rischio concreto è che vadano a intasarsi anche le strade alternative come la 554, il Poetto, via Brigata Sassari e via Fermi, crocevia obbligato per evitare il tratto quartese di viale Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA