Viale Marconi, la sicurezza può attendere 

Sembrava fosse tutto a posto, invece slittano di nuovo, a non si sa fino a quando, i lavori per la messa in sicurezza di viale Marconi nel tratto quartese da via De Gasperi fino al Carrefour.E se questa può di certo essere una buona notizia per gli automobilisti che devono raggiungere Cagliari già alle prese con cantieri in tutte le strade, dalla 554 al Poetto, un po’ meno lo è per i pedoni che ogni giorno percorrono quella strada su strisce pedonali senza dossi e lungo un marciapiede che in alcuni tratti non ha nemmeno le barriere a bordo strada.

L’incertezza

Finisce con un nulla di fatto infatti l’approvazione dell’annunciata perizia da parte della Città Metropolitana, dopo l’accordo con il Ctm, per lo spostamento dei cavi della linea dei filobus, prologo necessario prima dell’apertura dei cantieri veri e propri. Il motivo? Questioni economiche. Lo confermano dagli uffici della Città Metropolitana: «I cantieri non sono partiti come previsto, in quanto la direzione dei lavori sta rielaborando una proposta che consenta di stare all’interno del finanziamento complessivo previsto (circa due milioni di euro). Si partirà dopo le dovute interlocuzioni con i Comuni di Quartu e Quartucciu». I tempi? Non ci sono. Ma è facile prevedere che si andrà forse all’estate, se non oltre.a oltre un anno i lavori vengono dati per imminenti e poi invece spostati a data da destinarsi. L’estate scorsa addirittura si era annunciato il via a settembre, salvo poi rivedere tutto. Era infatti emerso il problema, non di poco conto, dello spostamento delle linee dei bus, senza il quale non si possono cominciare gli interventi che andranno avanti per step.

La rotatoria

Prima di tutto c’è da fare la rotatoria all’altezza di via Maiorana, che permetterà di effettuare l’inversione di marcia e di raggiungere le attività commerciali. Sarà l’occasione per completare la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, e che sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico.Seconda tappa sarà la realizzazione di marciapiedi, parti verdi e piste ciclabile. Oltre che sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventa a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè.

Il progetto

Grande rilievo sarà dato alla messa in sicurezza per chi si sposta a piedi. Il marciapiede non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Ci saranno poi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili, mentre nel secondo tratto altri ne saranno realizzati in prossimità dell’Md e di via Maiorana dove sarà realizzata la rotatoria e dove ci sarà anche l’isola per la fermata dei bus.«Percorro questa strada a piedi diverse volte per andare al Carrefour», dice Rosaria Medda, «ed è davvero pericolosissimo. Nel tratto davanti alla clinica il marciapiede è così stretto che le macchine ti sfrecciano a fianco. Un pericolo per l’incolumità dei pedoni».

