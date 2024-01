Viale Marconi, la rotatoria si può fare 

Non ci sono più ostacoli per l’apertura dei cantieri in viale Marconi. Il consiglio comunale ha adottato la variante urbanistica al Puc per la realizzazione della rotatoria all’altezza dell’ipermercato Carrefour che in precedenza era già stata esaminata dagli uffici della Regione. Era l’ultimo passo per consentire poi alla Città Metropolitana di portare avanti l’intervento. Si tratterà adesso di attendere qualche tempo per predisporre tutto l’iter e partire con i cantieri.

I lavori, che riguardano il tratto quartese da via de Gasperi fino al Carrefour, prevedono la realizzazione di marciapiede e pista ciclabile oltre che appunto di una rotatoria per snellire l’accesso agli ipermercati. Sparirà anche il semaforo all’incrocio con via Fermi che diventerà a senso unico.

Nel progetto c’è poi una banchina per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove. Basta un po’ d’acqua per fare straripare il tombino davanti all’ipermercato, con la Polizia locale che ogni volta è costretta a chiudere una corsia per via dell’allagamento.Il via dei lavori è temuto dai commercianti della zona. Non solo per i disagi che si presenteranno in corso d’opera ma soprattutto per il taglio del parcheggi per fare spazio al percorso ciclopedonale e al verde. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA