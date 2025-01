Viale Marconi, il cantiere slitta ancora 

Sembrava cosa fatta, invece si allungano ancora i tempi per l’apertura dei cantieri per la messa in sicurezza di viale Marconi, nel tratto quartese da via De Gasperi al Carrefour.Si era detto che si sarebbe partiti subito dopo l’Epifania, invece, per ora è tutto sospeso. Prima di dare il via ai lavori infatti, c’è da spostare la linea dei filobus che passa in quel tratto, ma soprattutto c’è da stabilire chi dovrà farlo, se il Ctm o la Città Metropolitana.

Tempi incerti

Un inghippo che di fatto porta a un ulteriore rinvio dell’intervento. A quando? Non è dato sapersi: a fine mese si dovrebbero stabilire le competenze, poi occorrerà spostare le linee e solo dopo si potrà cominciare a realizzare la rotatoria all’altezza di via Maiorana.

«Noi dobbiamo occuparci dell’intervento in una sede stradale che è interessata dal passaggio dei filobus» spiega il vice sindaco della Città Metropolitana e delegato per la Mobilità Francesco Lilliu, «e c’è bisogno che parte della linea attuale sia spostata. Non sappiamo se in via definitiva o se solo a cantieri aperti, sta di fatto che si andrà a realizzare una rotatoria, quindi ci saranno delle modifiche». Allo stato attuale, prosegue, «abbiamo necessità di capire chi deve occuparsi di questo spostamento. Lo fa il Ctm? Lo facciamo noi? Attualmente non lo sappiamo e per questo abbiamo chiesto i necessari approfondimenti giuridici». Gli uffici, «ci hanno detto che entro fine mese sapremo. Il tutto ovviamente si sta facendo in stretta collaborazione e in accordo con il Ctm» con cui nei giorni scorsi c’è stata una riunione tecnica proprio per cercare di sbrogliare il bandolo della matassa.

La telenovela

Sta di fatto che questi lavori sembrano non voler proprio vedere la luce. In principio si era detto che si sarebbe cominciato nella primavera dell’anno scorso: si era però dovuta attendere l’approvazione della variante al Puc per la realizzazione della rotatoria. Risolto questo si era passati a settembre ma ancora tutto era stato rinviato a dopo l’Epifania per non dover interrompere i lavori nel periodo di Natale e per dare modo al Comune di portare avanti prima l’intervento per il rifacimento dell’asfalto in viale Colombo. Ma in un caso e nell’altro, tutto è rimasto fermo.

Con buona pace dei pedoni che attendono la messa in sicurezza con attraversamenti pedonali rialzati e marciapiedi, di una strada pericolosissima. Meno fretta hanno invece i titolari delle attività commerciali che temono che vengano spazzati via i parcheggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA