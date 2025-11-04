VaiOnline
Lavori pubblici
04 novembre 2025 alle 01:23

Viale Marconi, il cantiere slitta al 2026 

Slitterà verosimilmente agli inizi dell’anno prossimo, l’intervento di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi da via De Gasperi fino al Carrefour che dovrà essere portato avanti dalla Città Metropolitana. Non è infatti ancora concluso l’iter per l’approvazione della variante per lo spostamento delle linee dei filobus. La variante è pronta ed è stata presentata ma adesso dovrà appunto essere approvata e portata in conferenza di servizi.

Pare quindi quasi impossibile l’avvio dei cantieri in queste settimane considerato che a dicembre si cercherà di non interferire con il traffico intenso delle festività.A costringere al rinvio dei lavori era stata la necessità di reperire ulteriori risorse per realizzare la terza corsia da destinare al ‘bus rapid transit’, con l’utilizzo di mezzi pubblici elettrici.

Punto cruciale è la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana. Questa consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, sarà completata la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico: proprio da qui dovrebbero aprire i cantieri.

Soltanto dopo si passerà alla realizzazione di marciapiedi, parti verdi e piste ciclabile. Oltre che sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè. E anche i pedoni oggi costretti a transitare con enormi rischi, potranno percorrere la strada più tranquilli.

