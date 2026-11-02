Viale Marconi, il cantiere fantasma 

Sta assumendo i contorni di una farsa la vicenda dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi fino al Carrefour.

Appaltato tre anni fa, l’intervento non è mai partito e in questo lasso di tempo è stato un via vai di annunci di aperture dei cantieri, sempre disattesi. Lo scorso giugno sembrava arrivata la svolta: il Comune aveva approvato l’ultima variante presentata dalla Città metropolitana che aveva promesso il via all’intervento per prima di Ferragosto. Poi a ottobre. Invece è iniziato novembre e ancora tutto tace. Tace soprattutto la Città Metropolitana che non da nessuna spiegazione in merito all’ennesimo rinvio, né una data sull’apertura dei cantieri.

Il Comune

«Noi siamo sempre stati sinergici con i loro delegati» assicura l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Conti, «il sindaco era stato rassicurato che avrebbero cominciato prima dell’estate, poi a ottobre invece niente. Siamo preoccupati soprattutto per la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana che è fondamentale per la sicurezza degli automobilisti, in quanto sappiamo che ogni giorno c’è chi compie inversione a U con altissimo rischio di incidenti. Lo stesso sindaco metropolitano aveva sottolineato l’importanza dell’opera».Opera che però a quanto pare non riesce a vedere la luce e il ritardo nell’avvio dei cantieri sta danneggiando anche le attività commerciali della zona.

Attesa infinita

«Il problema è che stiamo aspettando troppo», dice l’imprenditore ed ex sindaco Davide Galantuomo, «sono tre anni che questi lavori sono stati appaltati e non sono mai partiti. In viale Marconi ho realizzato la progettazione del nuovo supermercato all’incrocio con via Fermi, che ha investito dei soldi con la certezza che venisse realizzata la rotatoria a consentire l’inversione di marcia invece niente è stato fatto. Come ex delegato della Città metropolitana provo molto dispiacere per quello che sta accadendo». Prima la questione, «si era arenata per la vicenda dello spostamento delle linee dei filobus, poi risolto questo sembrava si fosse sbloccata invece ci troviamo ancora a questo punto».

Continui rinvii che stanno esasperando anche i cittadini. «Ormai attraversare in viale Marconi è un pericolo enorme – dice Sara Manca, 25 anni –, rischi la vita ogni giorno tra auto che vanno a tutta velocità e strisce inesistenti. Avevano promesso altri attraversamenti rialzati, ma ad non c’è niente».

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