SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il caso.
03 novembre 2026 alle 00:23

Viale Marconi, il cantiere fantasma 

La Città Metropolitana tace e il Comune aspetta: «Siamo preoccupati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sta assumendo i contorni di una farsa la vicenda dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi fino al Carrefour.

Appaltato tre anni fa, l’intervento non è mai partito e in questo lasso di tempo è stato un via vai di annunci di aperture dei cantieri, sempre disattesi. Lo scorso giugno sembrava arrivata la svolta: il Comune aveva approvato l’ultima variante presentata dalla Città metropolitana che aveva promesso il via all’intervento per prima di Ferragosto. Poi a ottobre. Invece è iniziato novembre e ancora tutto tace. Tace soprattutto la Città Metropolitana che non da nessuna spiegazione in merito all’ennesimo rinvio, né una data sull’apertura dei cantieri.

Il Comune

«Noi siamo sempre stati sinergici con i loro delegati» assicura l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Conti, «il sindaco era stato rassicurato che avrebbero cominciato prima dell’estate, poi a ottobre invece niente. Siamo preoccupati soprattutto per la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana che è fondamentale per la sicurezza degli automobilisti, in quanto sappiamo che ogni giorno c’è chi compie inversione a U con altissimo rischio di incidenti. Lo stesso sindaco metropolitano aveva sottolineato l’importanza dell’opera».Opera che però a quanto pare non riesce a vedere la luce e il ritardo nell’avvio dei cantieri sta danneggiando anche le attività commerciali della zona.

Attesa infinita

«Il problema è che stiamo aspettando troppo», dice l’imprenditore ed ex sindaco Davide Galantuomo, «sono tre anni che questi lavori sono stati appaltati e non sono mai partiti. In viale Marconi ho realizzato la progettazione del nuovo supermercato all’incrocio con via Fermi, che ha investito dei soldi con la certezza che venisse realizzata la rotatoria a consentire l’inversione di marcia invece niente è stato fatto. Come ex delegato della Città metropolitana provo molto dispiacere per quello che sta accadendo». Prima la questione, «si era arenata per la vicenda dello spostamento delle linee dei filobus, poi risolto questo sembrava si fosse sbloccata invece ci troviamo ancora a questo punto».

Continui rinvii che stanno esasperando anche i cittadini. «Ormai attraversare in viale Marconi è un pericolo enorme – dice Sara Manca, 25 anni –, rischi la vita ogni giorno tra auto che vanno a tutta velocità e strisce inesistenti. Avevano promesso altri attraversamenti rialzati, ma ad non c’è niente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

La ministra Bernini promuove l’ET

Tappa importante nel percorso per la realizzazione dell’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Trasporti

Continuità, Aeroitalia vola via dalla Sardegna

L’annuncio dell’Ad Intrieri: «Non ci sono le condizioni per proseguire, lasciamo entro gennaio» 
Alessandra Carta
IL Focus

I sindacati: è emergenza, siamo pronti a collaborare

Caro-trasporti, la preoccupazione delle confederazioni: «Le maggiori spese delle aziende ricadono sulle famiglie» 
Alessandra Carta
Regione

Commissioni, trattative fino all’ultimo

Alle 10.30 il rinnovo dei parlamentini, dalle 8 vertice di maggioranza in extremis 
Roberto Murgia
L’intervista

«La Sardegna merita una squadra in Serie A»

De Giorgi, ct della Nazionale, indica la strada per la crescita del volley: «Orro è un valore aggiunto» 
Lorenzo Piras
bilancio

Pensioni, sì di Forza Italia a mini-ritocchi

Manovra alla Camera fra le contestazioni delle Regioni. Rebus coperture 