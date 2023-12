Viale Marconi, i lavori tardano ancora 

Slittano ancora i lavori per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi, fino al Carrefour. L’ultima scadenza era fissata alla fine di ottobre ma di operai e cantieri non c’è mai stata traccia. E prima ancora si era parlato di maggio 2023, poi ancora di luglio.

«Subito dopo le feste»

Causa del ritardo è l’approvazione di una variante al Puc per la realizzazione della rotatoria all’altezza dell’ipermercato, già esaminata dagli uffici della Regione e in attesa soltanto di firma che dovrebbe arrivare proprio in questi giorni. Per cui, assicurano dalla Città Metropolitana che dovrà portare avanti l’intervento, «i lavori dovrebbero iniziare con l’avvio dell’anno prossimo, subito dopo le feste».

Di certo tra le attività commerciali della zona c’è paura per gli imminenti cantieri e per la mancata convocazione «per discutere di un progetto che per noi va modificato». In sostanza il timore maggiore riguarda la questione dell’eliminazione dei parcheggi per far spazio a pista ciclabile, pedonale e area verde. «I lavori sarebbero dovuti partire a fine ottobre ma non sono iniziati e a noi va più che bene», dice Marcello Labagnara del bar “Frank &Henry”, «siamo spaventati da questi cantieri che toglieranno parcheggi e creeranno caos. Ma dal momento che non siamo stati convocati, abbiamo paura che possano iniziare da un momento all’altro senza preavviso». Concorda Andrea Lai di Tecno Gomme: «Di recente abbiamo visto che sono passati degli operai per controllare, ma poi non hanno fatto niente. Allo stato attuale sappiamo solo che dovevano cominciare a fine ottobre. Per noi i cantieri e quello che verrà dopo saranno un problema enorme da subito: ad esempio quando ritirano le gomme da smaltire noi ingombriamo tutto lo spazio davanti all’attività. Quando ci sarà la pista dove le metteremo? In mezzo alla strada?».

Gli allagamenti

Oltre alla realizzazione di pista pedonale e ciclabile, i lavori prevedono appunto una rotatoria per agevolare l’accesso al Carrefour. Nel progetto c’è anche una banchina per lo smaltimento delle acque, per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove. Un copione che si è ripetuto anche nei giorni scorsi: l’acquazzone che si è scatenato il giorno della festa dell’Immacolata ha fatto straripare il tombino davanti all’ipermercato, la strada si è allagata e la Polizia locale è stata costretta a chiudere una corsia.

Sarà inoltre eliminato il semaforo all’incrocio con via Fermi. L’impianto era stato sistemato anni fa per porre fine ai tanti incidenti mortali.

