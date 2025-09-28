VaiOnline
Il caso.
29 settembre 2025 alle 01:20

Viale Marconi, esplode di nuovo la condotta 

Dalla primavera scorsa è esplosa quasi una decina di volte, allaganndo ogni volta viale Marconi, all’incrocio con via Galvani. Arriva Abbanoa, ripara la perdita ma, puntualmente, con cadenza almeno mensile, la condotta esplode di nuovo e via daccapo: strada allagata, acqua sprecata, proteste dei residenti. L’ultimo episodio ieri mattina: un fiume d’acqua pulita a metà mattina inondava viale Marconi, sempre nello stesso tratto, nella parte a doppio senso, prima dello svincolo semaforico per entrare sulle rampe dell’asse mediano. «È una condotta che ha iniziato a dare problemi quest’anno», spiega Abbanoa, «stiamo studiando il modo per sostituirla. ma c’è un problema». Quale? «Dal momento che la sostituzione di quelle condotta», per ragioni “tecniche”, «deve essere fatta necessariamente con il sistema tradizionale», cioè lo sbancamento della strada e gli inevitabili problemi di traffico in una arteria delicatissima come viale Marconi, «è necessario organizzarsi con l’amministrazione comunale per studiare tempi, modalità e limitare quanto più possibili i disagi alla circolazione delle auto. Nel frattempo», dice ancora Abbanoa, «l’unica cosa che si può fare, e che facciamo, è intervenire ogni volta che la condotta di rompe, senza distinzioni tra giorni feriali e festivi». Tradotto: per i residenti di viale Marconi e di via Galvani dovrenno mettere in conto altri disagi.

