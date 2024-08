Viale Marconi, cantiere a settembre 

Non stanno trascorrendo notti tranquille i residenti e i titolari delle attività commerciali del tratto quartese di viale Marconi.

L’annuncio del via ai lavori per la messa in sicurezza della parte compresa tra via de Gasperi e l’ipermercato Carreforur, previsti a metà settembre, preoccupa e non poco.

Per lunghi mesi si dovrà avere a che fare con cantieri aperti, traffico e disagi e a gettare nello sconforto c’è anche il dopo: a intervento concluso infatti c’è l’incognita parcheggi. Molte aree di sosta saranno infatti cancellate per fare spazio a marciapiedi e piste ciclabili.

Che cosa si farà

L’intervento è della Città Metropolitana. Il primo step riguarderà la realizzazione di un grande rotatoria all’altezza di via Maiorana, poco prima del Carrefour in direzione Cagliari: servirà a garantire l’inversione di marcia e a raggiungere le attività commerciali. Inoltre sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour in modo da snellire il traffico e garantire un accesso più facile ai centri commerciali.A questo si aggiungono il rifacimento dei sottoservizi, la realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile e di una banchina per lo smaltimento delle acque, per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove. Via Fermi invece diventerà a senso unico e quindi sarà eliminato il semaforo.

Preoccupazioni

«Lavoro a Cagliari e ogni mattina devo percorrere questa strada», spiega Patrizia Sanna, 55 anni, «il traffico è intenso anche in condizioni normali, figuriamoci quando inizieranno i lavori. Per questo siamo molto preoccupati, anche perché nessuno ci ha spiegato nei dettagli né i lavori né la tempistica. Dovremo cambiare strada, ma immagino che anche tutti i percorsi alternativi in men che non si dica saranno saturi. E poi mi chiedo: perché cominciare proprio alla riapertura delle scuole quando il caos sarà ancora maggiore?».Antonietta Casula 80 anni, anche lei residente nella zona, ha una richiesta: «Sarebbe bene che non lavorassero sotto Natale».

Subito la rotatoria

L’obiettivo infatti è completare almeno la rotatoria prima di dicembre in modo da non interferire nel traffico caotico del periodo natalizio.Dell’inizio dei lavori lo abbiamo appreso dalla stampa», riferisce Marcello Labagnara, titolare del bar poco distante dall’incrocio con via Fermi, «nessuno ci ha interpellato, dobbiamo subire questo intervento senza aver potuto dire la nostra. Tra l’altro ci avevano promesso che avrebbero rivisto la questione dei parcheggi ma poi non ci hanno detto più niente».

A preoccupare è soprattutto la questione delle aree di sosta che saranno ricavate in via Maiorana e in via Fermi ma che saranno nettamente ridotte o eliminate lungo viale Marconi.

«E noi cosa faremo, andremo a smontare le gomme in via Maiorana?» si chiede Andrea Lai di Tecno gomme di Cesare Cabras, «certo è che senza parcheggi un’attività come la nostra non può stare. Quindi devono garantirci soluzioni».

