«Viale Marconi, bus a ridosso delle case» 

A Siliqua monta la protesta dei residenti di viale Marconi: «La scelta di realizzare in questa via le fermate degli autobus sostitutivi dei treni, ha procurato disagi a chi ci vive e ai viaggiatori». Dal primo luglio, la stazione ferroviaria è stata chiusa per la realizzazione del secondo binario nella tratta tra Decimomannu e Iglesias. I lavori dovrebbero durare un anno e mezzo e i treni sono stati sostituiti dai pullman, con le fermate proprio nel viale Marconi.

«È come avere la stazione in casa, ogni quarto d’ora, dalle 6 del mattino fino alle 23, sostano quattro autobus con i motori accesi - spiega Romina Piras, che abita davanti alle fermate - Per evitare di respirare i fumi di scarico non posso più arieggiare la casa e devo subire fin dal primo mattino il baccano dei viaggiatori, che attendono sotto la finestra della camera da letto». Luca Tronci, aggiunge: «Tra schiamazzi e gas di scarico non viviamo più. Riteniamo sbagliata la scelta di realizzare qui le fermate degli autobus».

Aldo Nonne, abita sul lato opposto: «Mi sento sequestrato in casa mia, ho un passo carraio autorizzato, ma con i bus davanti non posso più uscire con l’auto». Stessi problemi per Gabriele Floris: «Si è creato il caos, è rimasta una sola corsia utile e rischiamo di scontrarci con le auto che transitano». Marta Melis, dice: «Non abbiamo più i parcheggi, devo lasciare l’auto distante da casa».

Qualcuno ha pure subito dei danni: «Il passaggio costante dei pullman ha provocato la rottura di una condotta idrica, la zona è rimasta senz'acqua per tre giorni – afferma Vinicio Alba - questa strada non è adatta a sostenere il traffico pesante». Disagi anche per le attività: «Con le nuove disposizioni non posso più scaricare la carne davanti alla macelleria, devo parcheggiare il camion frigo distante dalla mia attività», spiega il macellaio Fabrizio Piras.

Le lamentele sono state raccolte dall’assessore alla viabilità, Antonello Ghiani: «Ci stiamo muovendo per risolvere i problemi dei residenti e dei viaggiatori. L’individuazione di viale Marconi, come fermata degli autobus sostitutivi, è stata una scelta tecnica. Occorreva trovare un luogo con i marciapiedi larghi in prossimità della stazione. Appena sono sorti i disagi, ci siamo adoperati per trovare una soluzione, ma il progetto era già partito. Ora stiamo lavorando per un’alternativa, pensiamo di portare le fermate il più vicino possibile al piazzale della stazione ferroviaria, dove i viaggiatori potranno usufruire della sala d’attesa, ma servirà un po’ di tempo». (a. cu.)

