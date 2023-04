Viale Francia, nasce il parco degli ulivi 

L'operazione è stata resa possibile a seguito dell’esproprio dell’area necessaria per l’ampliamento del cimitero comunale: gli ulivi provenienti da quei terreni, sono stati trapiantati, ricoprendo una superficie di 4000 metri quadrati, su quello che verrà battezzato come “Parco degli ulivi”, che contribuirà alla rigenerazione ambientale del territorio asseminese.

Assemini diventa sempre più green. Il commissario straordinario, Bruno Carcangiu, dà vita ad un altro spazio verde nella periferia della cittadina. Esattamente in viale Francia, a fianco all’oasi per cani, non molto distante dal campo sportivo di via Coghinas. In questi giorni sono stati piantati settantasette alberi di ulivo che andranno ad aumentare la forestazione cittadina in un'area che, sotto questo aspetto, lamentava delle carenze.

L’esproprio

Al lavoro

L’importante intervento di forestazione si è svolto con il contributo degli operai del Comune di Assemini che hanno preso parte all’attività di messa a dimora delle piante. «Abbiamo – dichiara il commissario straordinario, Bruno Carcangiu - alimentato un nuovo polmone verde per la città, incrementando allo stesso tempo il patrimonio di biodiversità dell’area urbana. Lo abbiamo fatto regalando una seconda vita agli ulivi, alberi simbolo della Sardegna, che contribuiranno a ridurre l’inquinamento atmosferico e a creare zone d’ombra che renderanno la zona più fruibile anche nelle stagioni calde».

Il cimitero

«Per ampliare il cimitero - prosegue Carcangiu - è stato necessario procedere all’esproprio di terreni, per una somma pari a 62 mila euro circa. Assemini con la nascita di questa nuova area, potrà contare su 372 nuovi loculi». Una priorità per il commissario che nel piano triennale delle opere pubbliche ha previsto il completamento del cimitero: «Questo è uno degli obiettivi della fase finale della mia attività in Municipio prima delle elezioni, per quest’opera onerosa verranno destinati 3 milioni di euro».

La parte più importante restano i lavori in corso per affrontare l’emergenza e la carenza di posti disponibili nel cimitero comunale che rappresentano un vero e proprio problema, la cui soluzione per i cittadini, non può più essere rimandata. Carcangiu si è attivato per mettere in campo tutti gli interventi urgenti, realizzare nuovi loculi a medio termine e guardare al futuro con l’ampliamento del camposanto, blindando finanziariamente l’opera affinché chi amministrerà dopo le amministrative di fine maggio possa non ritrovarsi nell’immobilismo, tra i disagi per i cittadini e le proteste.

