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14 settembre 2026 alle 00:48

Viale Europa, limitazioni alla viabilità 

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Riaprono le scuole, da oggi cambia la viabilità in viale Europa. L’ordinanza del Comune di Dolianova fissa limitazioni al traffico all’ingresso e all’uscita degli alunni. Da oggi fino a mercoledì viale Europa sarà chiuso dalle 8 alle 8.45 e dalle 10.15 alle 11.30. Giovedì e venerdì, invece, dalle 8 alle 8.45 e dalle 11 alle 12.30. Dalla prossima settimana dalle 8 alle 8.30 per l’ingresso a scuola e dalle 13.30 alle 14 per l’uscita. Dal 28 settembre, con l’introduzione dell’orario definitivo, anche una chiusura pomeridiana dalle 15.30 alle 16.30. Il venerdì la chiusura di viale Europa per l’uscita dei bambini sarà anticipata di mezz’ora la mattina e nel pomeriggio.

Le limitazioni resteranno in vigore fino all’8 giugno. Assicurato il transito di ambulanze, auto di polizia, trasporto di disabili e consegna di medicinali urgenti.

Novità anche per la pulizia delle strade. Fino a dicembre il lunedì e giovedì dalle 6 alle 8 vietata la sosta, con rimozione, in via Roma, viale Europa, via Matteotti e via dei Lavoratori.

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