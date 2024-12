Viale Diaz, oggi stop alle auto dalle 9 alle 16 

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera, nel tratto che collegherà, come previsto dal progetto, la stazione di via Dante con viale Bonaria, viale Diaz, via Roma fino ad arrivare in piazza Matteotti. Oggi, ma anche il prossimo sabato, 14 dicembre, chiude completamente alla circolazione dalle 9 alle 16 il tratto di viale Diaz interessato dal cantiere, compreso tra viale Cimitero e via della Stazione Vecchia, direzione via Roma.

La motivazione è spiegata nell'ordinanza firmata dal dirigente del servizio Mobilità del Comune, Daniele Olla: consentire il posizionamento di un nuovo impianto di illuminazione provvisorio. In pratica, gli operai devono smontare i cinque pali della luce che attualmente sono situati al centro della carreggiata, proprio dove sono in corso i lavori della metro. Al posto di questi lampioni ne saranno installati sette nuovi, temporanei per l’appunto, sul marciapiede (lato destro della strada). È comunque garantito il passaggio in sicurezza di pedoni e disabili. Il transito è consentito anche per l’accesso ai passi carrabili a forze dell'ordine, ambulanze, vigili del fuoco e per operazioni di carico scarico.

La chiusura del viale Diaz era inevitabile per permettere questo intervento, ma i disagi si aggiungono a quelli che gli automobilisti subiscono già da un anno abbondante per la chiusura di via Roma lato portici e di piazza Matteotti.

