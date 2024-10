Viale Diaz, le due corsie si restringono in curva: «A rischio la sicurezza» 

Il restringimento arriva improvviso, in curva, direzione Amsicora, appena dopo il semaforo che regola il traffico tra viale Diaz, viale Colombo e via Ancona. Un pericolo sia quando il semaforo è verde ma, il paradosso, anche quando quel semaforo è rosso: perché le auto, appena scatta il verde, si trovano improvvisamente una corsia. «Abbiamo avviato una ricognizione delle criticità», dice l’assessore alla Viabilità Marcialis. «È necessario comprendere però che i restringimenti delle carreggiate sono uno dei metodi per rallentare l'andamento dei veicoli e che tali interventi, se si rispettano i limiti di velocità, non creano alcun pericolo». «Considerato che la larghezza della corsia può variare da un minimo di 2,80 metri a un massimo di 4 metri, se tolti i 3,50 metri della preferenziale», la corsia dei bus, «non restavano 5,60 metri, e il Comune non aveva scelta nel sopprimere una corsia», spiega Michele Vacca, referente regionale dell’associazione motociclisti incolumi. Però, «aver tracciato una preferenziale di 4,50 metri e una corsia veicolare larghissima senza tracciare una ciclabile non dà alcun vantaggio. Anzi tantissimi si trovano a scegliere se infrangere il codice e circolare sulla preferenziale o se rispettarlo e circolare sul lato destro della veicolare, coi bus che sfrecciano accanto». ( ma. mad. )

