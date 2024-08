Viale D’Annunzio vede l’asfalto dopo mezzo secolo 

C’è voluto mezzo secolo per realizzare una strada dignitosa. Ieri mattina a Tortolì la colata d’asfalto ha riscritto la storia di viale D’Annunzio,. Per cinquant’anni i residenti a San Gemiliano hanno dovuto combattere con la burocrazia più asfissiante, constretti a convivere con polvere d’estate e fango d’inverno. Qualcuno, scoraggiato e stanco, ha pure messo in vendita la propria abitazione.

La svolta è arrivata nei mesi scorsi, quando il Comune ha appaltato i lavori all’impresa Fratelli Deidda di Gairo che, a sua volta, li ha ceduti in subappalto alla Ing. Rc appalti di Villanova Strisaili. «Dopo anni di attesa - è il commento dell’assessore dei Lavori pubblici, Vincenzo Nieddu - volgono al termine i lavori di viale Annunzio. Era un’aspettativa di tutti i residenti. Il progetto ha attraversato diverse vicissitudini tra le varie amministrazioni che si sono succedute».

Acquisite le autorizzazioni, rilasciate da Genio civile, Consorzio di bonifica, Soprintendenza e Ufficio tutela, era stato il commissario straordinario, Francesco Cicero ad approvare il progetto avviato nella precedente consiliatura. A superare gli ultimi ostacoli burocratici la Giunta di Marcello Ladu che ha iniziato è concluso il lavoro sul viale di 300 metri. Intanto, vede la conclusione anche la riqualificazione del verde nelle aiuole adiacenti il palazzo municipale.

Il prossimo intervento sarà in piazza Caduti, ad Arbatax. Ieri la ditta specializzata ha pure messo a dimora due olivi in piazza Fra Locci.